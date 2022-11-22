Cinsel saldırı suçundan 27 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 'Nitelikli Cinsel Saldırı' suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 27 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

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  • 22.11.2022 18:49
  • Güncelleme: 23.11.2022 09:47
Cinsel saldırı suçundan 27 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; ’Nitelikli Cinsel Saldırı’ suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 27 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Hacılar Akdam Mahallesi’nde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda; ’Nitelikli Cinsel Saldırı’ suçundan aranan ve hakkında 27 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.K. yakalanarak gözaltına alındı.

M.A.K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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