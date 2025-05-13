Cinsel saldırı suçundan aranan 2 kişi yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 'cinsel saldırı' ve '12 yaşını tamamlamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi saklandıkları adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Cinsel saldırı suçundan aranan 2 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü kentin huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar doğrultusunda belirlenen adreslere yapılan operasyonda; hakkında ‘cinsel saldırı’ suçundan toplam 15 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan  U.D. (34) ve hakkında ‘12 yaşını tamamlamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 25 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.E. (36) saklandıkları adreste yakalandı. 
Yakalanan şahıslar işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

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