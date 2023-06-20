Cinsel saldırıda bulunan akrabasını öldüren S.A.: “Tecavüze uğradım, dövüldüm, tehdit edildim”

Akkışla İlçesi Yeni Mahalle’de 11 Ekim 2022’de meydana gelen olayda iddiaya göre müstakil evinin bahçesinde bulunan tuvalete giden S.A. bahçede bulunan akrabası M.C.’nin cinsel saldırısına maruz kaldı. S.A., M.C.’nin kendisini itmesiyle başını merdivenlere çarpınca bayıldı. Kendine geldiğinde M.C.’nin cinsel saldırısına uğradığını fark eden S.A., yaşadıklarını önce eşiyle paylaştı. M.C. iki gün sonra mağdur hayvanlarına baktığı sırada ahıra gelerek, ölümle tehdit etti. 23 Ocak tarihinde S.A, M.C., baldızı H.A. ve kayınvalidesi ile karşılaştı. Tartaklanan S.A. babasının silahı ile M.C.’yi silahla yaraladı. M.C. yaşamını yitirirken S.A. tutuklandı.

S.A’nin yargılanmasına Kayseri Adliyesi 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık S.A. müştekiler Ö.C. ve H.A. ile taraf avukatları katıldı.

SANIK S.A.:TECAVÜZE UĞRADIM, SESİMİ DUYURAMADIM

Tutuklu sanık S.A. mahkemede verdiği ifadesinde, “Gece tuvaletten çıktım. Arkadan bir el ağzımı kapattı. O an yüzünü gördüm. M.Ç. idi. Arbedede düştüm bayılmışım. Evin altında hayvanları ilaçladığımız oda var. Orada uyandığımda çamaşırlarım üzerimde yoktu. Spremleri bulaşmıştı. Kıyafetlerimi çıkartıp sobada yaktım. Eşim sordu ‘Bir şey yok’ dedim. Ertesi gün oğlumun muayenesi vardı. Hastaneye gitmesi gerekiyordu, eşime sen götür dedim. İzin alamadı ben götürdüm. Eşim hayvanları ilaçladığımız yerde M.Ç.ye ait olan kılı ve başımdan akan kanı görmüş. Israr etti. ‘Sana bir şey olmuş anlat’ dedi. Ben de ‘M.C. bana tecavüz etti’ dedim. İnanmadı aldattığımı sandı. Mehmet’i aramış. ‘Ben dokunmadım. Seni aldatıyor’ demiş. Ben hiç bir zaman aldatmadım. Bir kaç gün sonra hayvanlara bakıyordum. M.Ç. geldi sopayı aldı. Elime vurdu elimdeki telefon kırıldı. Bana vurmaya başladı ‘Ben sana söyleme demedim mi?’ dedi. ‘Bir daha adımı geçirirsen çocuklarını düşün’ dedi. Bağırdım sesimi kimseye duyuramadım. Kendimi odaya kilitledim. Eşim sıkıştırıp duruyordu. Sabaha karşı kapıyı kırıp odaya girdi beni dışarı attı. Ben korktum. Karakola gittim. Çocuklarımın başına bir şey gelmesinden korktum. Polisler Kadın Sığınma Evine götürdüler. Oradan da Devlet Hastanesi Psikiyatri Polikliniğine götürdüler. Daha sonra eşim ‘Ben sana inanıyorum’ dedi. Çocuklarımız çok kötü durumda, dönmen gerekiyor’ dedi. Eşim, ‘şikayetçi olalım’ dedi. O sürede başka bi adama gitti diye laflar çıkmış. Polis karakoluna gittim, oradan savcıya gidip herşeyi anlattım. Geldikten sonra korktum. Çünkü eşime anlattığımda beni dövmüştü. Babamın ruhsatsız silahını aldım. ‘Tehdit ederse kendimi savunurum’ dedim Eve geldim, merdivenin altına koydum. Şikayet ettiğimi öğrenmiş, ‘Akıllı durmuyorsun. Çocukların başına bir iş gelir’ dedi. Çocuklar okuldan gelecekti. Yalvardım gitsin diye. O an sinir krizi geçirmişim. Sinir krizleri için ilaç içiyordum. O günün akşamında balkona çıktım” diye belirtti.

SAVCIYA ANLATTIM BANA ‘ÇIK DEDİ’

S.A. ifadesinin devamında, “M.C. bahçedeydi. Kafa sallayıp ‘buraya gel’ diyordu.

Savcıya anlattım beni dinlemedi bile ‘çık’ dedi. Silahın bende olması rahatsız ediyordu. Silahı çocuklar görmeden babamlara götürmek istedim. Babamlara giderken M.C., baldızı ve kayınvalidesi ile karşılaştık. M.C.’nin baldızı H.A. küfretti. Hakarette bulundu. Ben de ‘Kadın kendi adının çıkmasını ister mi?’ dedim. Haraketler ettiler. Ara sokağa çektiler. ‘Akıllı ol, şikayetini geri çek’ dedi. ‘Aynısını kızına yaparım. Sana yaptıklarımı kimseye inandıramadın’ dedi. Kayın validesi ile baldızı korkup kaçtı. O an hengamede silah patladı. Sonrasını hatırlamıyorum. Karakola gittim silahı uzattım ‘Beni kurtar’ dedim. Onu vurduğumu ifademi verdikten sonra öğrendim” dedi.

SANIK AVUKATI: MÜVEKKİL TECAVÜZE UĞRAYIP TEHDİT EDİLMİŞTİR

S.A. avukatlarından Neşe Nasırlıoğlu, “Sanık, maktül tartından sistematik olarak baskıya uğramıştır. Kırsalda zor bir hayat yaşarken akrabası tarafından tecavüze uğramıştır. Adının çıkacağının travmasıyla mücadele etmiştir. Eşi şüphelenip durumu öğrenmiş ama tecavüz eden iftira atmış, bir kaç gün sonra da ‘Seni öldürürüm’ diye tehdit etmiştir. Sopayla dövmüştür. Doktor raporlarında mevcuttur. Tecavüze uğrayıp bir de suçlu bulunuyor. Toplum genç bir köylü kadını cinayet işlemeye sürüklüyor. Savcıyla görüşmek istiyor. Kolluk kuvvetleri git başvur diyorlar ama köylü kadın Akkışla’dan Sarıoğlan’a nasıl gidecek düşünülmüyor. Ona rağmen bir şekilde gidiyor. Olayları anlatıyor” açıklamasında bulundu.

M.C.‘NIN BABASI Ö.C.: AZMETTİREN BİRİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM

M.C.’nin babası Ö.C. ise “Ben dağda koyun yayıyordum. S.A.’nın eşi beni aradı, ‘Senin oğlun eşime tecavüz etmiş. Komşuların kamera kayıtları var’ dedi. Ben de ‘bir şey varsa cezasını ben verecem’ dedim. Şikayetçiyim. Bu cinayeti azmettiren biri olduğunu düşünüyorum” diye belirtti.

S.A.’NIN EŞİ İ.A.: EŞİMİN KAFASINDA YARA GÖRDÜM ‘DÜŞTÜM’ DEDİ

Sanık kadının eşi İ.A. da verdiği ifadesinde, “Eşim çocuğu hastaneye götürecekti. Sabaha karşı uyandım. Hayvanlara bakmaya gittim. 11 yıllık eşim. Başının yanında yara gördüm. Ensesinde de morluk gördüm. ‘Düştüm’ dedi. Akşam eve geldiğimde buzağıya ilaç vermek için odaya girdim. Oda dağılmıştı ve kan vardı. S.A’yı çağırdım, ‘Bu odanın hali ne’ dedim. Ağladı ‘anlatamam’ dedi. İlaç içmeye çalıştı, ‘ölmek istiyorum’ dedi. Gece çağırdım karşıma aldım ısrar ettim, ‘O kişinin gelip de tecavüz ettiğini anlattı. Evimiz yıkıldı. Dış kapıyı kitlemiş. Anlattı inanmadım. Kimseye anlatamadım. Evden kovdum. Polise gitmiş. Ben de gittim. Devletin kadını koruduğunu orda gördüm. Nöbetçi mahkemeye gittik. Onu da kadın sığınma evine götürdüler. Ben de babamın evine geldim. Kadınlar çocuklarımın yanında eşimi kötülüyordu. 21 gün sonra ulaşabildim. Akkışlaya getirdim. Babamlar evlatlıktan reddetti. M.C.’nin amcasını aradım. O da ‘Şerefsiz bu sefer seninkine mi mısallat oldu’ dedi. Sonra da M.C.’nin babası Ö.C. aradı. ‘S.A.’yı kapıda koyma. Ben oğlumun icabına bakarım’ dedi. M.C.’yi aradım küfrettim. ‘O seni başkasıyla aldatıyor’ dedi kapattı. Polis çağırdı. ‘Darp raporu alınacak’ dedi ben de S.A.’ya söyledim kabul etmedi. Polisler zarf verdiler. Doktor raporu vermişler. Dövmüş onu. Eşim ertesi gün şikayetçi oldu. Psikolojisi bozulmaya başlamıştı. Çalışıyordum. Oradakiler söyledi olayı öyle öğrendim” dedi.

Tanıklar dinlendikten sonra mahkeme heyeti duruşmayı eksiklerin giderilmesi için ertelendi.