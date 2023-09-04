Cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği şahsı öldüren kadın beraatini istedi

Ocak ayında Akkışla İlçesi Yeni Mahalle’de meydana gelen olayda iddiaya göre evinin bahçesinde bulunan tuvalete giden S.A. bahçede bulunan akrabası M.C.’nin cinsel saldırısına maruz kaldı. S.A., M.C.’nin kendisini itmesiyle başını merdivenlere çarpınca bayıldı. Kendine geldiğinde M.C.’nin cinsel saldırısına uğradığını fark eden S.A., yaşadıklarını önce eşiyle paylaştı. M.C. iki gün sonra mağdur S.A. besi hayvanlarına baktığı sırada ahıra gelerek, ölümle tehdit etti. 23 Ocak tarihinde S.A, M.C., baldızı H.A. ve kayınvalidesi ile karşılaştı. Tartaklanan S.A. babasının silahı ile M.C.’yi silahla yaraladı. M.C. yaşamını yitirirken S.A. tutuklandı. S.A’nin yargılanmasına Kayseri Adliyesi 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık S.A. müştekiler Ö.C. ve H.A. ile taraf avukatları katıldı.

SANIK S.A.: BÖYLE OLSUN İSTEMEZDİM

Tutuklu sanık S.A. mahkemede ifadesinde, “Olay buralara gelsin istemezdim. Ailesinden özür diliyorum. Çocuklarımın yanında olmak istiyorum” dedi. Mahkeme heyeti sanığın taleplerini reddedip tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.