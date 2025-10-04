  • Haberler
  • Gündem
  • Cinsel suçlar ve uyuşturucu nedeniyle ceza alanların çalıştırılmasına yeni sınırlamalar geliyor

Cinsel suçlar ve uyuşturucu nedeniyle ceza alanların çalıştırılmasına yeni sınırlamalar geliyor

Cinsel suçlar ve uyuşturucu nedeniyle ceza alanların çalıştırılmasına yeni sınırlamalar geliyor. Bu suçlardan mahkûm olanlar veya haklarında soruşturma devam edenler, okul, kreş, çocuk parkları, kantinler, oyun bahçesi ve yurtlarda çalışamayacaklar. Çocuklarla ilgili iş yeri açamayacaklar.

Cinsel suçlar ve uyuşturucu nedeniyle ceza alanların çalıştırılmasına yeni sınırlamalar geliyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının hazırladığı taslakta Çocukları Koruma Kanunu’na yeni bir madde eklenmesi öngörülüyor. Bu kapsamda haklarında cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki, uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma, müstehcenlik ve fuhuş suçları dahilinde soruşturma veya kovuşturma aşamasında bulunanların veya kesinleşmiş hüküm bulunan kişilerin, kamu veya özel sektöre ait çocuk hizmet birimleri, okullar, okul servisleri, kreşler, çocuk parkları gibi çocukların yoğun olarak bulunduğu çocuklara hizmet veren yerlerde çalışması yasaklanıyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Cinsel suçlar ve uyuşturucu nedeniyle ceza alanların çalıştırılmasına yeni sınırlamalar geliyor
Cinsel suçlar ve uyuşturucu nedeniyle ceza alanların çalıştırılmasına yeni sınırlamalar geliyor
İlk 9 ayda en çok satılan otomobil markaları belli oldu
İlk 9 ayda en çok satılan otomobil markaları belli oldu
Yeni trafik cezaları meclise sunuldu
Yeni trafik cezaları meclise sunuldu
Küçük Dostlar Kedi Kasabası 30 kediye ev sahipliği yapıyor
Küçük Dostlar Kedi Kasabası 30 kediye ev sahipliği yapıyor
Sahiplerine önemli görev: Evcil hayvanlarda bakım ve sağlık
Sahiplerine önemli görev: Evcil hayvanlarda bakım ve sağlık
SP Genel Başkanı Arıkan 'İsrail bütün uluslararası organizasyonlardan men edilmelidir'
SP Genel Başkanı Arıkan; “İsrail bütün uluslararası organizasyonlardan men edilmelidir”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!