Cinsel suçlar ve uyuşturucu nedeniyle ceza alanların çalıştırılmasına yeni sınırlamalar geliyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının hazırladığı taslakta Çocukları Koruma Kanunu’na yeni bir madde eklenmesi öngörülüyor. Bu kapsamda haklarında cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki, uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma, müstehcenlik ve fuhuş suçları dahilinde soruşturma veya kovuşturma aşamasında bulunanların veya kesinleşmiş hüküm bulunan kişilerin, kamu veya özel sektöre ait çocuk hizmet birimleri, okullar, okul servisleri, kreşler, çocuk parkları gibi çocukların yoğun olarak bulunduğu çocuklara hizmet veren yerlerde çalışması yasaklanıyor.