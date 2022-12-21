Çipleme sayesinde başıboş köpek kalmayacak

Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, 31 Aralık’a kadar evcil hayvanlara çip taktırılması konusuyla ilgili verdiği bilgilerde, çipleme için süre uzaması olmayacağını söyleyerek, “Çipleme sayesinde sokağa salıverilen hayvan sahiplerini bulabileceğiz” dedi.

Evcil hayvan sahiplerinin tarihi kaçırmadan kayıtlarını yaptırmaları gerektiğini söyleyen Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, “Tüm kedi, köpek ve gelincik gibi sahipli hayvanların 31 Aralık 2022 tarihine kadar çiplenmiş olması gerekiyor yasa gereği. Vatandaşlarımız bu konuyla ilgili bazen geç de davranabiliyorlar. Şu an kliniklerimiz de yoğun bir çalışma içerisindeler. Sürenin uzamasıyla ilgili aslında vatandaşlarımız bazı şeyler söyleyebiliyorlar ama bakanlıktan gelen genelge ile birlikte önceden yasaklı ırklarda bir süre uzaması olmuştu fakat burada süre uzaması olmayacak. Onun için de bir an önce vatandaşlarımızın gerekli il müdürlüklerimize, kliniklerimize çiple ilgili kayıtlarını yaptırmaları lazım. Bunun avantajlarını da şu şekilde sıralayabiliriz, sahipli hayvanlarımız kaybolabiliyor, çalınabiliyor ve bu tip durumlarla biz karşılaşabiliyoruz. Bizim Kayseri merkezde 3 ilçede 70 küsur kliniğimiz var onun haricinde de 16 ilçede de 136 tane kliniğimiz bulunmakta. Çiplemiş olduğumuz hayvanların seri numarası ile birlikte herhangi bir kliniğimize geldiğinde biz o çipi okuttuğumuz zaman kime ait olduğunu buradan öğrenebiliyoruz. Ona göre de gerekli işlemleri veya hayvan sahibi ile irtibata geçebiliyoruz. En büyük avantajlarından biri bu” dedi.

Ergül, takılan çiple sokağa salınan hayvanların kime ait olduğunu bulabileceklerini söyleyerek, “Bunların haricinde de dönem dönem hayvan sahipleniliyor ve daha sonra da vatandaşlarımız bu hayvanları sokağa bırakıyorlardı. Artık bu çiplemeyle de ilgili zaman aşımı olduğu takdirde ister istemez parasal olarak da ciddi cezası bulunmakta. Aynı zamanda da sokağa salıverilen her hayvan eğer çipliyse biz kaybolduğunu veya bakılmadığı ilgili yerlere bildirilmediyse bununla ilgili de vatandaşlar ceza ile karşılaşabilecekler. Yani bu kanunla uygulanan işlemle birlikte kaybolmanın haricinde hayvanlar sokağa salıverildiyse, her şeyini bulabileceğiz” ifadelerini kullandı.