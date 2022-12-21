Çipleme sayesinde başıboş köpek kalmayacak

Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, 31 Aralık'a kadar evcil hayvanlara çip taktırılması konusuyla ilgili verdiği bilgilerde, çipleme için süre uzaması olmayacağını söyleyerek, 'Çipleme sayesinde sokağa salıverilen hayvan sahiplerini bulabileceğiz' dedi.

PAYLAŞ
  • 21.12.2022 11:53
  • Güncelleme: 21.12.2022 12:23
  • 85
Çipleme sayesinde başıboş köpek kalmayacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, 31 Aralık’a kadar evcil hayvanlara çip taktırılması konusuyla ilgili verdiği bilgilerde, çipleme için süre uzaması olmayacağını söyleyerek, “Çipleme sayesinde sokağa salıverilen hayvan sahiplerini bulabileceğiz” dedi.

Evcil hayvan sahiplerinin tarihi kaçırmadan kayıtlarını yaptırmaları gerektiğini söyleyen Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, “Tüm kedi, köpek ve gelincik gibi sahipli hayvanların 31 Aralık 2022 tarihine kadar çiplenmiş olması gerekiyor yasa gereği. Vatandaşlarımız bu konuyla ilgili bazen geç de davranabiliyorlar. Şu an kliniklerimiz de yoğun bir çalışma içerisindeler. Sürenin uzamasıyla ilgili aslında vatandaşlarımız bazı şeyler söyleyebiliyorlar ama bakanlıktan gelen genelge ile birlikte önceden yasaklı ırklarda bir süre uzaması olmuştu fakat burada süre uzaması olmayacak. Onun için de bir an önce vatandaşlarımızın gerekli il müdürlüklerimize, kliniklerimize çiple ilgili kayıtlarını yaptırmaları lazım. Bunun avantajlarını da şu şekilde sıralayabiliriz, sahipli hayvanlarımız kaybolabiliyor, çalınabiliyor ve bu tip durumlarla biz karşılaşabiliyoruz. Bizim Kayseri merkezde 3 ilçede 70 küsur kliniğimiz var onun haricinde de 16 ilçede de 136 tane kliniğimiz bulunmakta. Çiplemiş olduğumuz hayvanların seri numarası ile birlikte herhangi bir kliniğimize geldiğinde biz o çipi okuttuğumuz zaman kime ait olduğunu buradan öğrenebiliyoruz. Ona göre de gerekli işlemleri veya hayvan sahibi ile irtibata geçebiliyoruz. En büyük avantajlarından biri bu” dedi.

Ergül, takılan çiple sokağa salınan hayvanların kime ait olduğunu bulabileceklerini söyleyerek, “Bunların haricinde de dönem dönem hayvan sahipleniliyor ve daha sonra da vatandaşlarımız bu hayvanları sokağa bırakıyorlardı. Artık bu çiplemeyle de ilgili zaman aşımı olduğu takdirde ister istemez parasal olarak da ciddi cezası bulunmakta. Aynı zamanda da sokağa salıverilen her hayvan eğer çipliyse biz kaybolduğunu veya bakılmadığı ilgili yerlere bildirilmediyse bununla ilgili de vatandaşlar ceza ile karşılaşabilecekler. Yani bu kanunla uygulanan işlemle birlikte kaybolmanın haricinde hayvanlar sokağa salıverildiyse, her şeyini bulabileceğiz” ifadelerini kullandı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserispor'un A takımı belli oldu

Kayserispor'un A takımı belli oldu

Kayserispor'da Kupa mesaisi

Kayserispor'da Kupa mesaisi

2 kişinin yanarak can verdiği kazada kamyon şoförüne 6 yıl 15 gün hapis cezası

2 kişinin yanarak can verdiği kazada kamyon şoförüne 6 yıl 15 gün hapis cezası

Dijital İnovasyon İş Birliği Platformu'na ERÜ de paydaş olarak imza attı

Dijital İnovasyon İş Birliği Platformu'na ERÜ de paydaş olarak imza attı

Öğrencilere 'Güç Sende Biz de Yanında' eğitimi

Öğrencilere 'Güç Sende Biz de Yanında' eğitimi

Ege'nin hediyelik eşyaları Kayseri'de

Ege'nin hediyelik eşyaları Kayseri'de

Çok Okunanlar
1
İntihar öncesi SON paylaşım

İntihar öncesi SON paylaşım

2
Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: 'Kayserililer için bugün övünülecek hal'

Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: “Kayserililer için bugün övünülecek hal”

3
İstanbul'da Kayseri rüzgarı

İstanbul'da Kayseri rüzgarı

4
'Sigara pankreas kanseri açısından önemli bir risk faktörü'

'Sigara pankreas kanseri açısından önemli bir risk faktörü'

5
Sağlık Bakanlığı'na 42 bin 500 personel alınacak, başvurular başladı

Sağlık Bakanlığı’na 42 bin 500 personel alınacak, başvurular başladı

6
Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Savuma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'den Yunanistan'ı uyardı

Savuma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri’den Yunanistan’ı uyardı

Bugün, en uzun gece

Bugün, en uzun gece

DAHA FAZLA
'Evinde oturup tapusunu alamayan mağdurlar var'

“Evinde oturup tapusunu alamayan mağdurlar var”

'Bootcamp Erciyes' başvuruları başladı

‘Bootcamp Erciyes’ başvuruları başladı

Ocak ayında, elektrik ve doğalgaza zam yapılmayacak

Ocak ayında, elektrik ve doğalgaza zam yapılmayacak

Bakan Akar'dan Yunanistan'a 'radar kilidi' tepkisi

Bakan Akar'dan Yunanistan'a 'radar kilidi' tepkisi

Hadsizlere Suç Duyurusu

Hadsizlere Suç Duyurusu