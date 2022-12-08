Cırgalan'a Aile Sağlığı Merkezi açılıyor

Kocasinan Belediyesi ve Hayırsever Hacı Veli Demir’in katkılarıyla üç ay gibi kısa bir sürede inşa edilerek, vatandaşın hizmetine sunulan Cırgalan Mahallesi’ndeki Şerife-Hacı Veli Demir Aile Sağlığı Merkezi’nin resmi açılışı gerçekleştirilecek. Vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek için dev sağlık yatırımlarını hayata geçirdiklerini ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 9 Aralık Cuma günü saat 13.00’te açılışı gerçekleştirilecek olan törene, tüm Kayserilileri davet etti.

Vatandaşların daha iyi bir hayat sürmesi ve hizmetlere daha kolay ulaşması için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçeye prestij katacak yatırımlara devam edeceklerini söyledi. Yeni aile sağlığı merkezinin hayırlara vesile olmasını dileyerek, tüm Kayserilileri açılış törenine davet eden Başkan Çolakbayrakdar; “Hemşehrilerimizin hizmetlere daha konforlu bir şekilde ulaşmaları için Cırgalan Mahallemizin ihtiyaçlarından biri olan aile sağlığı merkezinin yapımını tamamlayıp, hizmete sunduk. 305 metrekare kapalı alan olmak üzere toplamda 750 metrekare alana sahip merkezimiz, örnek teşkil etmektedir. İlçemize sağlık alanında kazandırdığımız büyük bir yatırımın daha açılış törenini, 9 Aralık Cuma günü saat 13.00’te resmi açılışını gerçekleştireceğiz. Cırgalan’da yaşayanlar başta olmak üzere tüm Kayserili hemşehrilerimizi açılış törenine davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sağlık alanındaki yatırımlarla da Türkiye’ye örnek olduklarına değinen Başkan Çolakbayrakdar, Kayserililerin sağlığına katkı sağlayan modern sağlık merkezlerle de vatandaşlara konforlu ortamlar sunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.