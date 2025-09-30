'Çirkin ve kötü tezahürat'tan Kayserispor'a yine ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 30.09.2025 tarihli almış olduğu kararlar açıklandı. Kayserispor’a 220 bin TL para cezası ve taraftarına iç saha maçların için bilet engelleme yasağı verildi. Kurulun Kayserispor ile ilgili aldığı kararlar şu şekilde açıklandı, “Kayserispor Kulübünün, 24.09.2025 tarihinde oynanan Kayserispor - Beşiktaş Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribünü Kuzey Alt C, D, E, blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 220 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Kuzey Alt C numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, 1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen Kuzey Alt C bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi kulüp olduğu müsabakada bloke edilmesine karar verilmiştir” açıklaması yapıldı.