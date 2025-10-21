  • Haberler
Çizilmiş teflon tavalar sağlığınızı tehdit edebilir: Uzmanlardan önemli uyarı

Günlük yaşamda sıkça kullanılan teflon tavalar, çizildiklerinde sağlık açısından risk oluşturabiliyor. Uzmanlar, çizilmiş teflon yüzeylerin uzun süre kullanılmaması gerektiği konusunda uyarıyor.

Günlük yaşamda sıkça kullanılan teflon tavalar, çizildiklerinde sağlık açısından risk oluşturabiliyor. Uzmanlar, çizilmiş teflon yüzeylerin uzun süre kullanılmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Teflon kaplamalı tavaların üretiminde “politetrafloroetilen” adlı bir madde kullanılıyor. Bu madde sağlam ve yapışmaz özellik sağlasa da yüksek ısıya veya çizilmelere maruz kaldığında yapısı bozulabiliyor. Çizilen yüzeylerden açığa çıkan parçacıklar, yemeğe karışarak vücuda alınabiliyor. Uzmanlar özellikle yüksek sıcaklıklarda pişirme sırasında teflonun parçalanarak toksik gazlar ve kimyasallar salabileceğini belirtiyor. Uzun vadede bu maddelerin solunum yollarını tahriş edebileceği, karaciğer ve böbrek üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceği ifade ediliyor. Uzmanlar, çizilen teflon tavaların yerine döküm, seramik ya da granit gibi alternatif malzemelerin tercih edilmesini öneriyor. Ayrıca teflon tavaların kullanım ömrünü uzatmak için metal kaşık yerine tahta veya silikon gereçlerin kullanılmasının önemine dikkat çekiliyor.

Eğer teflon tavanızda çizik, soyulma veya renginde değişim varsa, sağlığınızı korumak için yenisiyle değiştirmeniz öneriliyor.

