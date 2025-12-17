ÇKS başvurularında son gün 31 Aralık

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 31 Aralık 2025 tarihinde sona ereceği duyuruldu.

ÇKS başvurularında son gün 31 Aralık

Türkiye genelinde 2026 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi başvuru süreci devam ediyor. Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 2026 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 31 Aralık 2025 tarihi mesai saati bitiminde sona ereceğini hatırlattı. Yapılan açıklamada, “Tarımsal desteklerden yararlanmak ve kayıtlı üretimin bir parçası olmak için başvurunuzu 31 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlamayı unutmayın” denildi.

