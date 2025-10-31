ÇKS’ye kayıtlı üreticilere 6 milyar 495 milyon TL daha destek aktarılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai dondan etkilenen üreticilere yönelik destek ödemelerinin sürdüğünü açıkladı. Bakan Yumaklı, tarım sigortası bulunmayan ve Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere 6 milyar 495 milyon TL daha destek aktarılacağını duyurdu. Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Zirai dondan etkilenen üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Tarım sigortası bulunmayan, ÇKS’ye kayıtlı üreticilerimize önceki ödemelerin devamı olarak 6 milyar 495 milyon TL daha aktarıyoruz. Bu destekle birlikte üreticilerimize toplamda 20 milyar 423 milyon zirai don destek ödemesi gerçekleştirdik. Zirai don kapsamındaki destek ödemelerine devam edeceğiz.” İfadelerini kullandı.