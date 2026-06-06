'Clover Beauty Parfume Shop' Talas'ta hizmete açıldı

Talas Bahçelievler Mahallesi’nde düzenlenen açılışa Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Ticaret Odası Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan, Kayseri Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı (KAYEMA) Başkanı Erdoğan Doğan ve davetliler katıldı.

Açılış töreninde konuşan Clover Beauty Parfume Shop işletmecisi İlay Dirim, 25 yıllık kozmetik sektöründeki tecrübesini kendi mağazasında vatandaşların hizmetine sunacağını belirterek, “25 yıldır kozmetik sektöründe çalışmaktayım. Sevil Parfümeri ve Tekin Acar grubunda mağaza müdürü olarak görev aldım. Şimdi de kendime ait butik bir kozmetik mağazası olarak başlangıç yaptım. Ürünlerimiz Tekin Acar markasına ait. Kendisine ait büyük bir parfüm serisi mağazamızda bulunuyor. Orijinaller ve kesinlikle dolum değiller. Burada her kesime hitap eden çeşitlerimizi bulmak mümkündür. Tüm sertifikalarım mevcut, dünya markalarından tek tek eğitimler aldım. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı’mızdan usta öğreticilik ve cilt bakımı sertifikalarım da var. İlerleyen dönemlerde Tekin Acar ve Sois Belle grubuyla İç Anadolu’da şubeler açma düşüncesindeyiz. Tüm Kayserili vatandaşlarımızı mağazamıza bekliyoruz” dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da işletmenin Talas ve Kayseri’ye hayırlı olması temennisinde bulanarak, “Hakikaten girişimci olmak çok anlamlı. Tekin Acar gibi bir markanın hem kozmetik de hem parfümeri de Talas’a, Kayseri’ye kazandırılması bizim için de çok onur verici bir güzellik. Bu nedenle kendilerini aile olarak kutluyorum. Hayırlı işler ve başarılarının devamını diliyorum. Bu dükkan bir yıl sonra inşallah bunun üç katı kadar büyük olsun temennisinde bulunuyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Clover Beauty Parfume Shop’un açılışı gerçekleştirildi.