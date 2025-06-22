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Çocuğa cinsel istismar ve hırsızlık suçlarından aranan hükümlü yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince çocuğa yönelik cinsel istismar ve hırsızlık suçlarından 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.B. yakalandı.

Çocuğa cinsel istismar ve hırsızlık suçlarından aranan hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adrese gerçekleştirilen operasyon neticesinde; Hakkında "çocuğun cinsel istismarı” ve "hırsızlık" suçlarından toplam 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. (29) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

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