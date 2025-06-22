Çocuğa cinsel istismar ve hırsızlık suçlarından aranan hükümlü yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerince çocuğa yönelik cinsel istismar ve hırsızlık suçlarından 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.B. yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adrese gerçekleştirilen operasyon neticesinde; Hakkında "çocuğun cinsel istismarı” ve "hırsızlık" suçlarından toplam 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. (29) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.