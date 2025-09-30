  • Haberler
Talas ilçesinde 12 yaşındaki Y.C.K.'nın bıçakla yaraladığı üvey baba hastanede yaşamını yitirdi.

Çocuğun bıçakla yaraladığı üvey baba hayatını kaybetti

Olay dün saat 22.30 sıralarında Talas İlçesi Mevlana Mahallesi Özkan Sokak üzerinde 15 katlı apartmanın 8'inci katında meydana geldi. İddiaya göre Y.C.K. tartışma yaşadığı üvey babası H.P.’yi (31) bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Yaralı H.P. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Y.C.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Hastaneye kaldırılan H.P. hastanede yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi

