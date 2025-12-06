  • Haberler
  Çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan firari hükümlü yakalandı

Çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerinin gerçekleştirmiş olduğu operasyon sonucunda çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan 53 yaşındaki firari hükümlü yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirmiş olduğu operasyonlar sonucunda;

'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 53 yaşındaki K.C.B., saklandığı adreste yakalandı ve adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

