'Çocuğunuzun omzundaki çanta, vücut ağırlığının yüzde 10'unu geçmemeli'

Türkiye’nin 81 ilinde bugün itibari ile okullar açıldı. Okula giden öğrencilerin sırtlarındaki ağır çantalar ve sıralarda uzun süre oturmaları velilerde endişe yaratıyor. Veliler, bu durumların ilerleyen yaşlarda sırt ve bel ağrılarına hatta kalıcı duruş bozukluklarına yol açmasından endişe ediyor. Fizyoterapist Elif Sena Mermer, çocukların sırtındaki çantanın çocuğun vücut ağırlığının yüzde 10’unu geçmemesi gerektiğini, yalnızca çantanın değil oturuşa da dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Fizyoterapist Mermer, “Bir fizyoterapist olarak söyleyebilirim ki, bu gibi problemlerin önüne geçmek basit ama düzenli alışkanlıklarla mümkün. Çocuğunuzun sırtındaki çanta, vücut ağırlığının yüzde 10’unu geçmemeli. Ayrıca her iki omuz askısının kullanılması büyük önem taşıyor. Tek omuz çanta kullanımı omzun düşüklüğüne ve omurganın eğriliğine yol açabilir. Sadece çanta değil, oturuş alışkanlıkları da çocukların duruşunu belirliyor. Uzun süre kambur oturmak, masa ve sandalyenin çocuğun boyuna uygun olmaması, tablet ve telefon kullanırken öne doğru eğilmek omurgaya ekstra yük bindiriyor. Bir fizyoterapist olarak önerilerim: Çocuğunuzun çantasını her gün kontrol edin, gereksiz ağırlıkları çıkarın. Masa ve sandalyenin boyunun çocuğunuza uygun olmasına özen gösterin. 30-40 dakikalık oturma süresinden sonra kısa hareket molaları verdirin. Düzenli spor ve egzersiz alışkanlığı kazandırın; yüzme, pilates ya da basit esneme egzersizleri duruşu destekler. Çocuğunuzda sırt, bel ya da omuz ağrısı fark ederseniz mutlaka bir fizyoterapiste danışın” şeklinde konuştu.