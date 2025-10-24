'Çocuk felci, aşı ile tamamen önlenebilen bir hastalıktır'

  • Haberler
Kayseri Şehir Hastanesi tarafından 24 Ekim Dünya Polio Günü ile ilgili yapılan paylaşımda çocuk felcinin aşı ile tamamen önlenebileceği belirtildi.

Kayseri Şehir Hastanesi, 24 Ekim Dünya Polio Günü sebebiyle açıklama yaptı. Yapılan açıklamada çocuk felcinin aşı ile tamamen önlenebileceği belirtilirken, “Çocuk felci (poliomyelit), özellikle omirilik kaslarının kasılmasını başlatan sinir hücrelerine zarar veren bir virüsün (polio virüs) yol açtığı bulaşıcı enfeksiyondur. Çoğunlukla 5 yaş altı çocuklarda görülür. aşı ile tamamen önlenebilen bir hastalıktır” denildi.

BELİRTİLERİ NELERDİR? 
Çocuk felcinin ilk evrelerinde genellikle ateş, halsizlik, baş ağrısı, boyun sertliği ve kol ile bacaklarda ağrı görülür. Bazı çocuklarda ise hastalık belirti göstermeden seyreder. Virüsün sinir sistemine ulaşması durumunda ise tablo ağırlaşır; refleks kaybı, kas ağrısı, şiddetli spazmlar, ani veya kalıcı felç ortaya çıkabilir. Nadir vakalarda hastalık ölümle sonuçlanabilir. Çocuk felciyle ilgili detaylı bilgi ve korunma yöntemleri için doktora başvurulması önerilir.

Haber Merkezi

