Çocuk Gelişimci Soyçolak, “Çocuk gelişiminde sınırları baştan koymalıyız”

Eğitimci ve Çocuk Gelişimci Ahsen Soyçolak; ebeveynlerin, çocuk gelişiminde sınır koyma yaklaşımının önemli bir rol oynadığını belirterek, “Sınırları baştan koyarsak bunların bir sorun yaşamayacaksınız. Ama sınırları sonradan koymaya çalışırsak ya da yeni fark ettiğimiz durumlar varsa bunlar için sancılı bir süreç olabilir” dedi.

Eğitimci ve Çocuk Gelişimci Ahsen Soyçolak, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınındaki "Geleceğe Mektuplar" programına katılarak, moderatör Aile Platformu Başkanı Ahmet Avanlıer'in sorularını yanıtladı.

Soyçolak, çocukların gelişiminde ebeveynlerin sınırlarını baştan koyması gerektiğine dikkat çekerek, “Ebeveyn olarak hem kendi sınırlarımızı hem de çocuklarımıza sınırlarını öğretmeliyiz. Şimdi benim çocuğum evet, evin içinde özgür. Ben istediğimi yaptırabilirim ona, en çok şey söyler anneler. Çok küçük yaş grubundan bahsediyorum; hocam duvarları boyamasına engel olamıyorum. Boyayacak, keşfedecek evet ama demiyorum ki kocaman duvarları boyasın değil. Ama diyeceğiz ki mesela elektrik bandı var, bantı çektik çok mu boyamak istiyorsun burayı boyayabilirsin diyeceğiz. Kendi odasında kendi alanında buna müsaade edebiliriz. Ya da ana sınıfında neler yapılıyor derseniz. Sınıfımda dikdörtgen örtülerim var benim. Karşılıklı oturtuyorum çocukları, diyorum ki burası senin alanın diğeri senin alanın. Ne yaptım? Örtüyle sınırı çizdim. Burada oynayacaksın, diğer arkadaşından ihtiyacın olan bir şey olduğunda alabilir miyim? Buna ihtiyacım var verebilir misiniz, diye seslenirseniz arkadaşınız size destek olur. Bu çok basit ve serbest zamanda uygulanabilecek bir şey. Şimdi sınırları çizmezsek yapamayız. Şimdi diyoruz ki asla sana telefon yok, bitti, ekranı yasakladım. Tamam yasakladın, kararlısın, o gün çok sinirlisin. Ertesi gün arkadaşımızla kahve içmeye gittik, ama çocuk oturmuyor, müsaade etmiyor. Al şu telefonu da 5 dakika şunu izle ama 5 dakika. Şimdi ne yaptım ben, sınır ihlali yaptım. Çocuk ne yaptı, demek ki ben annemi zorlarsam bunları yaptırabilirim. O da sizin sınırlarınızı zorluyor ve diyor ki ben bunu hallederim. Ağlarsam olur, baktı ilk ağlamada olmadı, biraz daha sesi yükseldi yine olmadı. Baktık kendini yere attı, atabilir. Bunun için sınırları geç kalmışlar için söylüyorum. Sınırları baştan koyarsak bunların hiçbirini yaşamayacaksınız. Ama sınırları sonradan koymaya çalışırsak ya da yeni fark ettiğimiz durumlar varsa bunlar için sancılı bir süreç olabilir. Ağlayacak, bir gün ağlar maksimum üç gün ağlayabilir. Ama 3 günün sonunda onu ağlamaya terk etmek değil tabi ki anlatmaya çalıştığım. Ağlarken yanında olacaksınız göz hizasına inmek zorundayız. Şimdi tersten düşünecek olursak o çocuk bizi devasa olarak görüyor. Onun göz hizasına inmek bu yüzden önemli. İletişim kurarken biz onları buna sağlarsak yarın bir gün o da bize bu şekilde geri dönecek” dedi.