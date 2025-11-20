Çocuk Hakları Günü'nde Çocukların Hakları Vurgulandı

Avanlıer, toplumun geleceğinin çocuklara verilen değerle ölçüldüğünü belirterek, "Çocukların hak ettikleri sevgiye, güvene, korunmaya ve fırsat eşitliğine ulaşamadığı bir dünyada gerçek kalkınmadan söz edemeyiz. Bir toplumun çocuk sayısı sosyolojik varlığı demektir ve bu sayı düştüğünde savaşlara gerek kalmadan yok oluşun başlaması anlamına gelir," ifadelerini kullandı.

Açıklamasında çocukların güvenli bir ortamda büyümeleri, eğitim imkânlarına eşit erişim hakkı, istismardan korunma ve kimliklerini özgürce ifade edebilme haklarının önemine vurgu yapan Avanlıer, "Her çocuk güven içinde büyümeyi hak eder. Her çocuk eğitim imkânlarına eşit erişimi hak eder," dedi.

Kayseri Aile Platformu olarak, çocukların haklarını korumak için sürekli çalıştıklarını dile getiren Avanlıer, "Kayseri’de çocuklarımızın gülüşleri daha gür olsun diye ailelere bilinçlendirme, psikososyal destek, eğitim programları ve toplumsal farkındalık çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz," şeklinde konuştu.

Avanlıer, tüm kamu kurumları, yerel yönetimler, eğitimciler, sağlık çalışanları ve ailelere ortak bir çağrıda bulunarak, "Geliniz, çocukların dünyasını korumak için omuz omuza verelim. Bugün onları savunmak, yarın güvenle nefes alan bir toplumun temellerini atmaktır," dedi.

Son olarak, "Çocuklarımız bizlere emanet değil; biz çocuklarımıza emanetiz. Onların geleceği için daha fazla sorumluluk almaya, daha fazla mücadele etmeye ve daha fazla sahip çıkmaya devam edeceğiz," diyerek sözlerini tamamladı.

Dünya Çocuk Hakları Günü vesilesiyle Avanlıer, tüm çocukların daha güvenli, daha adil ve daha sevgi dolu bir dünyaya ulaşması için çalışmaktan onur duyduklarını belirtti.