Çocuk istismarında 1 gözaltı

Kayseri'de yaşı küçük kız çocuğunun bir düğünde alkol masası üzerine çıkartılarak oynatıldığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı.

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  • 30.05.2023 17:43
  • Güncelleme: 31.05.2023 10:27
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Çocuk istismarında 1 gözaltı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de yaşı küçük kız çocuğunun bir düğünde alkol masası üzerine çıkartılarak oynatıldığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz 27 Mayıs’ta bir düğünde yaşı küçük bir kız çocuğu alkol masasında oynatıldı. O anlara ait olan ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepkiye yol açtı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, görüntüyü paylaşan kişinin B.Ç. olduğu ve gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarından bir kız çocuğunun masa üzerinde oynatılmasına ilişkin paylaşılan görüntülerle ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Görüntünün 29 Mayıs Pazartesi günü bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılmasının ardından Bakanlık birimlerimiz harekete geçmiş, Kayseri İl Müdürlüğümüz aracılığıyla Emniyet ve Jandarma birimleri konudan haberdar edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda düğün sahibinin cezaevinde bulunduğu, paylaşımı yaptığı tespit edilen byburak3858 isimli tiktok kullanıcısının Burak Çakmak isimli şahıs olduğu anlaşılmıştır. Şahıs, kolluk tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmış olup hakkındaki adli ve idari tahkikat sürmektedir. Görüntülerde yer alan ve kimliği tespit edilen şahıslarla ilgili de yine kolluk kuvvetleri tarafından işlem yapılmaktadır. Çocuklarımızın ruhsal ve psikolojik gelişmelerini olumsuz etkileyeceğinden, paylaşılan görüntünün erişiminin engellenmesi için yasal başvurular yapılmış ve şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Görüntüdeki çocuğumuzun kimlik tespiti çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İHA

Kayseri Gündem
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