Çocuk kitabı yazarı Rafet URAL ekranlara konuk oldu

Hunat TV ekranlarında Cezmi Hoca ile Eğitim Sohbetleri programının bu haftaki konuğu başarılı eğitimci yazar Rafet Ural'dı. Programda kitapları hakkında bilgi veren Ural, izleyicilerin ilgi odağı oldu.

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  • 28.04.2023 17:27
  • Güncelleme: 28.04.2023 17:27
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Çocuk kitabı yazarı Rafet URAL ekranlara konuk oldu

Hunat TV ekranlarında Cezmi Hoca ile Eğitim Sohbetleri programının bu haftaki konuğu başarılı eğitimci yazar Rafet Ural'dı. Programda kitapları hakkında bilgi veren Ural, izleyicilerin ilgi odağı oldu.

Rafet Ural, programda özellikle okul öncesi dönemdeki çocukların eğitimiyle ilgili olan kitaplarını tanıttı. "Şipidik ve Epelek Şehrimizi Geziyor", " Denizler Niçin Tuzludur?" gibi kitaplarının her birinin farklı bir eğitim amacı taşıdığını söyledi.

Kuşkusuz en önemli kitaplarından biri ise "Güldürürken Düşündüren Kahraman İncili Çavuş" oldu. Ural, bu kitapta çocukların problem çözme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak öğretileri aktardığını belirtti.

Program boyunca izleyiciler tarafından birçok soru yöneltilen Ural, uzun yıllardır çocuklarla iç içe olduğu için eğitim konusunda büyük bir tecrübe sahibi olduğunu dile getirdi.

Hunat TV'de yayınlanan program, eğitimci yazar Rafet Ural'ın kitaplarının tanıtımıyla son buldu. Çocuklar için eğitici ve öğretici nitelikteki kitaplarıyla ön plana çıkan Ural, izleyicilerin kalplerinde yer etti.
 

Haber Merkezi

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