Çocuk Kütüphanesi'nde Cumhuriyet Coşkusu

Kültür sanat alanında imza attığı faaliyetlerle çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm Kayserililere hizmet veren Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, özel gün haftalarda da özel etkinlikler düzenliyor.

Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu’nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, bugüne özel kütüphanenin minik misafirleri olan Adnan Menderes İlköğretim Okulu öğrencilerine yönelik program düzenlendi.

Çocuklara milli ve manevi duyguların aşılanmasını da amaçlayan Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliğinde Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı çaldığı parçalarla minikleri coşturdu. Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Türk bayrağı dağıtılan minikler de ellerinde bayraklarla mehter takımının 10. Yıl Marşı ve diğer parçalarına eşlik ederek Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu doyasıya yaşadı. Programda ayrıca çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler de düzenlendi.

Etkinliğe dair bilgiler veren Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu Sorumlusu Özben Topçu, kütüphanede Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutladıklarını belirterek, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Adnan Menderes İlköğretim Okulu öğrencileri, öğretmenleri ve kütüphane personelleri olarak mehter takımımızla birlikte coşku dolu bir şekilde kutladık” dedi.

“Çocuklar da Biz de Çok Eğlendik”

Adnan Menderes İlkokulu’nda görev yapan Sınıf Öğretmeni Tuğba Şahin, Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu’nu sosyal medya aracılığıyla keşfettiklerini ifade ederek, “Zümrelerimizle beraber böyle bir proje yapmak aklımıza geldi. Burada 29 Ekim kutlamasına dâhil olduk. Çocuklar da biz de çok eğlendik bu programda. Tüm çalışanlara özverileri için çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu’na Tam Not

Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi’nin yapmış olduğu etkinlikleri çok beğendiklerini dile getiren Birol Özcan isimli sınıf öğretmeni ise “Öğrencilerimizin de bu etkinliklerin bir parçası olmasını istedik. Buradaki yetkili arkadaşlar da bize çok yardımcı oldular. Öğrencilerimizi buraya getirdiğimiz için çok mutluyuz. Ayrıca 29 Ekim vesilesiyle de etkinliğe katılmak çocuklarımızı ayrıca mutlu etti. Çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.