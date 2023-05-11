Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu yakında açılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin geleceğin teminatı olan çocukların hem zihinsel gelişimi hem de keyifli vakit geçirebilmeleri amacıyla hayata geçirilecek olan ve yapım çalışmalarında sona gelinen Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu Projesi, açılış için gün sayıyor.

Kocasinan İlçesi Bozantı Caddesi’nde çok amaçlı Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu’nun yapımına yönelik projede sona gelindi. Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever Fuat Attaroğlu işbirliği ile yapımı son aşamaya gelen Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu Projesi, yakın zamanda çocukların hizmetine açılacak.

Her yaştan ve çeşitli becerilere sahip çocukların eğitim, bilgi ve kişisel gelişimindeki ihtiyaçlarını karşılamak için kaynaklar ve hizmetler sağlayacak olan bu özel proje, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği 11’inci kütüphane olacak.

Projede neler var?

Proje, çocukların kitap okuyabilecekleri, oyun, müzik gibi farklı çalışma atölyelerine katılabilecekleri, film izleyebilecekleri kapsamlı bir kütüphane projesi olarak tasarlandı. Ayrıca, bahçesinde yer alan oyun grupları ve etkinlik alanı da çocuklar için hem eğitici hem öğretici nitelikte olurken, bina, oturum alanı 750 metrekare, etkinlik alanı da 350 metrekare ve zemin kattan oluşuyor.

Kütüphanenin, mini oyun odası, atölyeler, sinema salonu, çocuk oyun alanı ve kafeteryası bulunurken, proje bünyesinde kütüphane birimlerine hizmet verecek danışma, bekleme ve dinlenme bölümü, idari ofisler ve arşiv bulunuyor.