Çocuk Kütüphanesinde oyun ve eğitim tek çatı altında

Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu, 2023 yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilmiş olan; içerisinde oyun, resim, müzik, masal ve sinema odaları gibi bir çok etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şefi Maide Güzeloğlu Olgun, Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Kütüphaneler Şefi Olgun, Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi’nde kaliteli bir eğitim olduğunu belirterek, “Şu an içinde bulunduğumuz kütüphane, Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu. Burada toplam beş atölyemiz var; oyun, resim, müzik, masal ve sinema şeklinde. Atölyelerden bağımsız halde mini oyun alanımız var. 0-4 yaş grubu çocuklarımız, ebeveynleri eşliğinde burada bireysel şekilde, atölyeden bağımsız faydalanabiliyorlar. Bir de kütüphane alanımız var; kütüphane alanımıza 14 yaşa kadar alıyoruz. Burası bir çocuk kütüphanesi olduğu için gençlerimiz için diğer kütüphanelerimizi kullandırtıyoruz. Buranın etkinlik takvimi var. Instagram hesaplarımızdan her cuma sabah 09.00 civarı yayınlıyoruz. Daha sonra etkinlik takvimimizi basvuru.kayseri.bel.tr adresimize yüklüyoruz. Ebeveynlerimiz; anne, baba olabilir, dede olabilir, hala olabilir; çocukları üzerlerine buraya kaydederek etkinlik takviminden uygun yaş aralığına göre etkinliklerini oluşturuyorlar. Kendilerine bir bilgilendirme mesajı gidiyor; o mesaj eşliğinde kütüphaneye gelerek çocukları buradan faydalandırıyorlar. Çocuklarımız atölyeye girdiklerinde ebeveynlerimizin bekleyeceği burada uygun dinlenme alanlarımız var. Onlar da diledikleri gibi kitap ve gazetelerini okuyabiliyorlar. Biz zaman zaman okullarımızı da ağırlıyoruz. Buraya yine etkinlik takvimine bakarak öğretmenleri randevu oluşturuyorlar; etkinliklerimizi diledikleri gibi gerçekleştiriyorlar. Özellikle belirli gün ve haftaları muhakkak kütüphanemizde temalarını oluşturarak çocuklarımızla beraber kutluyoruz. Burası hem çok güvenli, hem çok temiz hem de gerçekten kaliteli bir eğitim var. Buraya gelen çocuklarımıza güvenli bir alan oluşturuyoruz, herkesi bekliyoruz” şeklinde konuştu.