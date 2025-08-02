Çocuk motorsiklet sürücüsü görüntüsünden araç bulunup ceza kesildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, “Ayağı dışarıda otomobil kullanan sürücü kamerada”, “İldem yolunda çocuk motorsiklet sürücüsü kamerada” ve “Bu egzozla muayeneden nasıl geçti” konulu paylaşımlara yönelik çalışma başlattı.

“Ayağı dışarıda otomobil kullanan sürücü kamerada” adlı paylaşıma konu olan araç sahibine 993 lira, “İldem yolunda çocuk motorsiklet sürücüsü kamerada” adlı paylaşıma konu olan motorsiklet ekiplerce tespit edilip, yaşı küçük sürücünün ceza-i ehliyeti bulunmadığı için araç sahibine 18 bin 677 lira, “Bu egzozla muayeneden nasıl geçti” adlı paylaşıma konu olan araç sahibine ise 2 bin 167 lira cezai işlem uygulandı.