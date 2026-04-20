Çocuk Nüfusu Düşüyor: Kayseri'de 373 bin çocuk var

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), İstatistiklerle Çocuk, 2025 verilerini yayımladı. TÜİK’in yayımladığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; Türkiye nüfusu 86 milyon 92 bin 168 kişiyken bunun 21 milyon 375 bin 930'unu çocuklar oluşturdu. Çocuk nüfusun yüzde 51,3'ünü erkek çocuklar, yüzde 48,7'sini kız çocuklar oluşturuyor. 1970 yılında Türkiye’de çocuk nüfus oranı toplam nüfusun yüzde 48,5’ini oluştururken; aradan geçen 55 yılda 2025 yılında bu oran yüzde 24,8’e geriledi. 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla, Kayseri’deki 1 milyon 458 bin 991 kişinin 373 bin 601 kişisini 0-17 yaş aralığındaki çocuklar oluşturuyor ve Kayseri’deki çocuk nüfusu toplam nüfusun yüzde 26,6’sına denk geliyor.