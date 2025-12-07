  • Haberler
Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri ve Türk PDR Derneği Kayseri İl Temsilcisi Uzman Psikolojik Danışman Mustafa Şahin'in katılımıyla çocuk ve ergenlerde intihar davranışı, risk faktörleri ve yas süreci hakkında konferans düzenlendi.

Kayseri Üniversitesi’nde ‘Çocuk ve Ergenlerde İntihar ve Yas’ konulu konferans düzenlendi. Konferansa, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri, Türk PDR Derneği Kayseri İl Temsilcisi Uzman Psikolojik Danışman Mustafa Şahin, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Kayseri İl Temsilcisi Prof. Dr. Mustafa Uslu’nun sunumunun ardından katılımcılarla soru–cevap yapıldı.

