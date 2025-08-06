Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumunda, bağımlılık konusunda bilinçlendirilmesi için iş birliği protokolü imzalandı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz ile Yeşilay Kayseri Şubesi Başkanı Mehmet Çiftçi, Kayseri Çocuk ve Gençlik İnfaz Kurumunda kalan çocuk hükümlü ve tutukluların bağımlılık konusunda bilinçlendirilmesi, farkındalıkların artırılması ve sağlıklı yaşam becerilerinin geliştirilmesi amacıyla iş birliği protokolünü imzaladı. Protokol törenine cezaevlerinden sorumlu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Demirgöz, Yeşilay Cemiyeti Kayseri Şubesi Başkan Yardımcısı Avukat Murat Arda Şeker ve Cezaevi Müdürü Görkem Tumba katıldı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, protokol töreninde yaptığı konuşmada, “Çocuklarımızın ceza infaz kurumlarında geçirdiği süre, onların yeniden hayata kazandırılması adına bir fırsattır. Yeşilay ile yaptığımız bu iş birliği, çocuklarımızın sağlıklı bireyler olarak topluma yeniden kazandırılmasına büyük katkı sunacaktır” ifadelerinde bulundu.

Protokol ile 12-18 yaş arası çocuk ve gençlerin 2 ay süre ile eğitime alınması, uzman eğitmenler tarafından kulüp liderlerinin eğitilmesi ve liderlerin sonraki grupları eğitmesi, aylık temalar etrafında bilgi paylaşımı, atölye çalışmaları, düzenli sosyal etkinlikler yapılması konuşuldu. Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon başkanlığı tarafından ise giderlerin karşılanması hedeflendi. Proje sonunda gençlerin bağımlılık konusunda bilinç düzeylerinin artırılması, sağlıklı yaşam becerilerinin geliştirilmesi ve rehabilitasyon süreçlerine olumlu katkı sağlanması hedeflendi.

PROTOKOL KAPSAMINDAKİ PROJENİN HEDEFİ:

Yılda 4 dönem halinde toplam 60 gencin kapsamlı eğitim programına dahil edilmesi, eğitim alanların kendini tanıma, bağımlılık bilgisi, duygu yönetimi ve iletişim konularında becerilerinin geliştirilmesi, Ceza İnfaz Kurumundaki çocuk ve gençlerin en az yüzde 60’ına ulaşılması, Yeşilay Kulüp Odası yapılması ile Kulüp odasında ayda en az 4 etkinlik gerçekleştirilmesi, bağımlılık konusunda bilgi düzeyinin yüzde 50 artırılması, proje sonunda Ceza İnfaz Kurumu personelinde bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık ve müdahale becerilerinin artırılması, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ile Yeşilay Şubesi arasında imzalanan bu iş birliği protokolüyle, çocukların cezaevi sürecini güçlenerek ve bilinçlenerek tamamlamaları, topluma uyumlu ve sağlıklı bireyler olarak yeniden hayatlarına yön vermeleri amaçlandı.