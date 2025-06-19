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Çocuklar Arası Kavgaya Aileler Karıştı: 6 Kişi Bıçakla Yaralandı

Kayseri'de çocuklar arasında başlayan ve ailelerin de karıştığı kavgada 6 kişi yaralandı.

Çocuklar Arası Kavgaya Aileler Karıştı: 6 Kişi Bıçakla Yaralandı

Olay Melikgazi ilçesi Şirintepe Mahallesi Fatih Karcı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre çocuklar arasında çıkan tartışma büyüdü. Yaşanan kavgada 5 kişi aldığı bıçak darbesiyle 1 kişi ise darp sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Merkezi

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