Çocuklar Arası Kavgaya Aileler Karıştı: 6 Kişi Bıçakla Yaralandı
Kayseri'de çocuklar arasında başlayan ve ailelerin de karıştığı kavgada 6 kişi yaralandı.
Olay Melikgazi ilçesi Şirintepe Mahallesi Fatih Karcı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre çocuklar arasında çıkan tartışma büyüdü. Yaşanan kavgada 5 kişi aldığı bıçak darbesiyle 1 kişi ise darp sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.