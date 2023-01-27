Çocuklar, Büyükşehir'in Kış Bilim Kampı ile hem bilgileniyor hem de eğleniyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Bilim Merkezi'ndeki Kış Bilim Kampları'nda çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyor.

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  • 27.01.2023 11:55
  • Güncelleme: 27.01.2023 15:45
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Çocuklar, Büyükşehir'in Kış Bilim Kampı ile hem bilgileniyor hem de eğleniyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Bilim Merkezi’ndeki Kış Bilim Kampları’nda çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Bilim Merkezi’nde bu kış, öğrenciler için hem eğlenceli hem de bilgili geçiyor. Kayseri Bilim Merkezi’nde çocuklar için Kış Bilim Kampları birbirinden ilgi çekici ve güzel konu başlıkları ile dikkat çekiyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan İç Anadolu Bölgesi’nin en büyük sosyal yaşam merkezi olan Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde faaliyet gösteren Kayseri Bilim Merkezi’nde 4 dönemlik Kış Bilim Kampı düzenleniyor.

24-25 Ocak’ta 8-10 yaş arası 1’inci dönem ile başlayan kamp programı, 26-27 Ocak’ta 11-13 yaş arası 2’nci dönem, 31 Ocak-1 Şubat’ta 8-10 yaş arası 3’üncü dönem ve 2-3 Şubat’ta 11-13 yaş arası 4’üncü dönem olarak devam ediyor.

Etkinlik programında, Origami Hayvanlar, Mikroskop Atölyesi, Robo Maç, Renkli Deneyler, Kodla Hama ve Elektronik Yapboz gibi konu başlıkları yer alıyor. Kış Bilim Kampları’nın 1’inci ve 2’nci döneminde, birbirinden keyifli ve eğitici atölye çalışmalarına katılan öğrenciler, kamplarını tamamlayarak sertifikalarını aldılar.

Çocuklar bilim kamplarını çok sevdi

Etkinlikler tüm hızıyla devam ederken, Bilim Merkezi’nde gençler ve çocuklar bilimsel bilgileri öğrenirken eğlenerek vakit geçiriyorlar. Bilim Merkezi’nde çok sayıda arkadaşlık edinen çocuklar, burada çok eğlendiklerini, birçok şey öğrendiklerini ve yaz sezonunu çok keyifli geçirdiklerini dile getirdiler.

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İHA

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