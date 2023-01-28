Çocuklar eğlenirken, büyükler alışveriş yapıyor

Sadece Kayseri'nin değil, Türkiye ve Avrupa'nın en büyük karma AVM'si olan KUMSMALL Alışveriş Merkezi, kampanyaları ve gerçekleştirdiği etkinliklerle ailelerin tercih noktası olmaya devam ediyor. Çocuklar, CrocusPark ve Dinomania'da doyasıya eğlenirken büyükler de Mobilya Festivali çerçevesindeki indirimleri takip ederek alışveriş yapıyorlar.

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  • 28.01.2023 15:38
  • Güncelleme: 28.01.2023 15:57
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Çocuklar eğlenirken, büyükler alışveriş yapıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sadece Kayseri’nin değil, Türkiye ve Avrupa’nın en büyük karma AVM’si olan KUMSMALL Alışveriş Merkezi, kampanyaları ve gerçekleştirdiği etkinliklerle ailelerin tercih noktası olmaya devam ediyor. Çocuklar, CrocusPark ve Dinomania’da doyasıya eğlenirken büyükler de Mobilya Festivali çerçevesindeki indirimleri takip ederek alışveriş yapıyorlar.

KUMSMALL AVM, özellikle hafta sonu sadece Kayseri’den değil çevre illerden de ziyaretçileri ağırlıyor. Geniş koridorları, ferah ve huzurlu ortamı, mobilya ve dekorasyonda hiçbir yerde bulunamayacak seçenekleri, modanın ünlü markaları, yeme-içme ve eğlence mekanlarıyla tercih noktası haline KUMSMALL AVM, hafta sonu yine hareketliydi. Türkiye’nin en büyük kapalı oyun parklarından olan CrocusPark onlarca oyun ünitesiyle çocukların ilgi odağı olmaya devam etti. Yaklaşık 5 bin metrekareye kurulu CrocusPark’ın heyecan verici oyun ünitelerinin yanı sıra dinozorlar dünyasını Kayseri’ye taşıyan Dinomania etkinliği de KUMSMALL AVM’nin çocuklara bir başka hediyesi oldu.

Öte yandan, KUMSMALL AVM’de onlarca mağazanın indirimli ürünlerle katıldığı Mobilya Festivali de devam ediyor. Mobilya ve dekorasyon ürünlerinin yanı sıra modanın ünlü markaları da farklı kampanyalar gerçekleştiriyor.

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İHA

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