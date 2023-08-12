Çocuklar KUMSMALL AVM'de çok mutlu

Yaz tatilindeki çocuklar için her hafta farklı etkinlikler gerçekleştiren KUMSMALL AVM, bu hafta da sevilen çizgi film kahramanları Pırıl ve arkadaşlarını Kayseri'ye getirdi. Pırıl ve arkadaşlarının eğlenceli gösterisine çocuklar ve aileleri büyük ilgi gösterdi.

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  • 12.08.2023 14:33
  • Güncelleme: 12.08.2023 14:45
Çocuklar KUMSMALL AVM'de çok mutlu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yaz tatilindeki çocuklar için her hafta farklı etkinlikler gerçekleştiren KUMSMALL AVM, bu hafta da sevilen çizgi film kahramanları Pırıl ve arkadaşlarını Kayseri’ye getirdi. Pırıl ve arkadaşlarının eğlenceli gösterisine çocuklar ve aileleri büyük ilgi gösterdi.

Sadece ülkemizin değil Avrupa’nın en büyük karma AVM’si olan KUMSMALL AVM, büyüklere keyifli alışveriş imkanı sunarken çocuklar için de farklı etkinlikler gerçekleştiriyor. TRT Çocuk’un sevilen çizgi film kahramanlarından Pırıl ve arkadaşları hafta sonu KUMSMALL AVM’de çocuklarla buluştu. Günde üç seans halinde gerçekleştirilen gösteriler çocuklar ve aileleri tarafından ilgiyle takip edildi.

Saat 14.00, 16.00 ve 18.00’de sunulan ve ücretsiz olarak izlenebilen gösteriler Pazar günü de devam edecek.

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İHA

Kayseri Gündem
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