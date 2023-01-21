Çocuklar KUMSMALL'da ço mutlu

Sömestr tatilinin başlamasıyla birlikte çocukların adresi KUMSMALL AVM oldu. Aileleriyle birlikte KUMSMALL AVM'ye gelen çocuklar, hem Türkiye'nin en büyük kapalı oyun alanı olan Crocuspark'ta doyasıya eğlenme imkanı buluyorlar hem de dinozorlar dünyası ile buluştukları Dinomania'da çeşitli etkinliklere katılabiliyorlar.

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  • 21.01.2023 11:22
  • Güncelleme: 21.01.2023 11:26
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Çocuklar KUMSMALL'da ço mutlu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sömestr tatilinin başlamasıyla birlikte çocukların adresi KUMSMALL AVM oldu. Aileleriyle birlikte KUMSMALL AVM’ye gelen çocuklar, hem Türkiye’nin en büyük kapalı oyun alanı olan Crocuspark’ta doyasıya eğlenme imkanı buluyorlar hem de dinozorlar dünyası ile buluştukları Dinomania’da çeşitli etkinliklere katılabiliyorlar.

Kayseri ve çevre illerde yaşayan ailelerin en güzel ve en verimli şekilde zaman geçirebilecekleri mekanların başında KUMSMALL AVM geliyor. KUMSMALL AVM’de yeniden hizmet vermeye başlayan CrocusPark, yaklaşık 5 bin metrekare alanda yer alan onlarca oyun ünitesiyle çocukların gözdesi haline geldi. CrocusPark’ta; Crazy Dance, Kano, Gondol, Çarpışan Arabalar, Uçan Leylek, Hava Bisikleti, Dönme Dolap, Roller Coster gibi farklı oyun ünitelerinin yanı sıra bowling, trambolin, oyun alanı gibi bölümler de yer alıyor. Özellikle sömestr tatilinin başlamasıyla birlikte büyük ilgi görmeye başlayan CrocusPark’ın yanı sıra KUMSMALL AVM’nin çocuklara hediyesi olan Dinomania etkinliği de küçüklerin ilgi odağı haline geldi. Dinozorlar dünyasını Kayseri’ye taşıyan Dinomania, 29 Ocak tarihine kadar görülebilecek.

DİNOMANİA etkinlik alanında 4-12 yaş çocukları için her gün saat 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 ve 18.00’de farklı faaliyetler gerçekleştiriliyor ve bu faaliyetlere çocuklar ücretsiz olarak katılabiliyor.

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İHA

Kayseri Gündem
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