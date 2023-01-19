Çocuklar ve aileleri bu habere çok sevinecek: KUMSMALL Crocuspark açılıyor

Türkiye'nin en büyük kapalı oyun alanı olan CrocusPark, 20 Ocak Cuma gününden itibaren KUMSMALL AVM'de hizmet vermeye devam edecek. Yaklaşık 5 bin metrekarede yer alan CrocusPark'ta birbirinden eğlenceli onlarca oyun alanı bulunuyor.

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  • 19.01.2023 10:49
  • Güncelleme: 19.01.2023 16:49
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Çocuklar ve aileleri bu habere çok sevinecek: KUMSMALL Crocuspark açılıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye’nin en büyük kapalı oyun alanı olan CrocusPark, 20 Ocak Cuma gününden itibaren KUMSMALL AVM’de hizmet vermeye devam edecek. Yaklaşık 5 bin metrekarede yer alan CrocusPark’ta birbirinden eğlenceli onlarca oyun alanı bulunuyor.

Kayseri ve bölgedeki illerde yaşayan çocuklar için oyunun ve eğlencenin trendi değişiyor. Türkiye ve Avrupa’nın en büyük karma AVM’si olan KUMSMALL AVM, büyüklüğüne yakışır bir oyun ve eğlence alanını hizmete sunuyor. KUMSMALL AVM’de yaklaşık 5 bin metrekare alanda kurulu bulunan CrocusPark’ta, çocukların doyasıya eğlenebilecekleri ve enerjilerini atabilecekleri onlarca alternatif oyun üniteleri yer alıyor.

CrocusPark, 20 Ocak Cuma gününden itibaren hizmet vermeye devam edecek ve sömestrde çocuklar için en güzel tatil hediyesi olacak. Aileler, KUMSMALL’da halen devam eden mobilya festivalinden yararlanarak yüzlerce firmanın ürettiği binlerce ürün arasından seçmek suretiyle evlerini yenilerken ya da moda ve lezzet mekanlarında alışveriş yaparken; çocuklar da CrocusPark’ta harika bir gün geçirme şansına sahip olacaklar.

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İHA

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