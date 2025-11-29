Çocuklara ‘diş fırçalama’ alışkanlığı nasıl kazandırılır?



Çocuklara diş fırçalama alışkanlığı kazandırılması üzerine konuşan İntörn Diş Hekimi Nisan Bedia Sağdıç, “Ailede disiplin olduğu sürece bu bilinç rahatlıkla kazandırılabiliyor. Yemek sonrası, uyku öncesi aile bireyleri dişlerini fırçalıyorsa çocuklar da haliyle fırçalayacaktır. Anne, babada bilinç varsa çocuk da doğrudan kazanacaktır çünkü çocuklar ebeveynlerini taklit etme eğilimi gösterir” dedi.

İntörn Diş Hekimi Nisan Bedia Sağdıç, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Hayatımız Eğitim’ programına katılarak moderatör Fatma Sağdıç’ın sorularını yanıtladı.

Küçük yaşta diş fırçalama bilinci oluşturma hakkında bilgiler veren hekim Sağdıç, diş hekimlerinin dahi zorlandığı konulardan bir tanesi olduğunu vurgulayarak “Hekimler olarak uygulama-ödül tipi çalışmalarla bilinç kazandırmaya çalışıyoruz fakat aile bu noktada daha ön plandadır.. Kliniklere gelen 10 yaşını geçkin çocukların arasında diş fırçasıyla yeni tanışmış olanlar dahi oluyor. Ailede disiplin olduğu sürece bu bilinç rahatlıkla kazandırılabiliyor” dedi.

“ÇOCUK ANNE BABADAN NE GÖRÜR İSE ONU TAKLİT EDER”

Anne ve babanın çocuğa örnek ve ön ayak olması sonucu bu bilincin kazandırılabileceğini ifade eden hekim Sağdıç, “Yemek sonrası, uyku öncesi aile bireyleri dişlerini fırçalıyorsa çocuklar da haliyle fırçalayacaktır. Çocuklarda anne babayı taklit etme eğilimi olması sebebiyle ebeveynden ne görür ise onu uygular.