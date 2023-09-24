Çocuklara Özel Maraton

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, üçüncüsünü gerçekleştirdiği Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’nda minikleri de unutmadı. Spor A.Ş. organizasyonunda gerçekleşen maratonda, 7-15 yaş aralığında bulunan küçükler, Çocuk Maratonu’nda ter döktü.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın 150. Yılda 150 Projesi çerçevesinde bu yıl 3’üncüsü ‘Mimar Sinan’ temasıyla 23 Ekim Pazar günü gerçekleşecek ve büyük bir heyecana sahne olacak maratonda çocuklar da unutulmadı. Büyükşehir, Spor A.Ş. marifetiyle spor sevgisi aşıladığı minikler çocuk maratonunda bir araya geldi. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu Kit Dağıtım Günleri’nde 7-15 yaş aralığındaki çocukların katılım sağladığı Çocuk Maratonu koşuldu.

Miniklerin heyecan dolu rekabetine sahne olan maratonda çocuklar ve aileleri keyifli zaman geçirdi. Çeşitli etkinliklerin düzenlendiği maraton sonunda miniklere sürpriz hediyeler verildi.