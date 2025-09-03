Çocuklara sosyal medya düzenlemesi: 16 Yaş sınırı bir türlü getirilemedi

  • Haberler
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesi ile ilgili, hedeflerinin 13 yaş sınırı olduğunu ama 16 yaş sınırını önerdiklerini ifade etmesine rağmen ve yıllardır üzerinde çalışılmasına rağmen, sosyal medyada yaş sınırı bir türlü getirilemedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesi ile ilgili konuştu. 

Göktaş, “İlk aşamada biz 13 yaş altı demiştik. Sonra 13-16 yaşta burada bir kademe uygulayalım dedik ama bakanlık olarak bizim önerimiz 16 yaş altı olması yönünde. Genel literatür de bu şekilde" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesi ile ilgili konuştu. Uygulamanın 16 yaş altı olması yönünde olduğunu belirten Göktaş, “Yeni yasama dönemi açılır açılmaz bu konuyla ilgili yasa tasarısını sunacağız. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun burada çok önemli bir görevi var. Avustralya'nın geçen sene başlattığı 16 yaş altı sosyal medya yasağı gündemde oldu. Yasaları çıkarmak kolay ama uygulaması biraz sıkıntılı. Biz geçen sene iki çalıştay yaptık. Ülkemize özgü bir model çalışıyoruz. İlk aşamada biz 13 yaş altı demiştik. Sonra 13-16 yaşta burada bir kademe uygulayalım dedik ama bakanlık olarak bizim önerimiz 16 yaş altı olması yönünde. Genel literatür de bu şekilde” ifadelerini kullandı.

