Çocuklarda diş bakımı ve doğru diş macunu seçimi nasıl olmalı?

Diş Hekimi Fatih Ballı çocuklarda diş sağlığının korunması hakkında bilgiler verdi. Hekim Ballı, çocuklarda diş sağlığının korunması için erken muayene, doğru fırçalama alışkanlığı ve paketli gıdalardan uzak durulması gerektiğini vurgulayarak: “Çocuklarda ilk diş hekimi muayenesi, dişler sürdükten sonra hemen yapılmalı. Bu süreç yaklaşık 6 ay ile 1 yıl arasında değişmekte. Öncelikle süt dişleri hem ağzımızda daimi dişlerin sürmesi için yer tutucu görevi görmekte, hem de çocuğun daimi dişleri sürene kadar besinleri çiğnemesini, öğütmesini sağlamakta. Çocuklarda doğru diş fırçalama yaşı, dişler sürdüklerinden itibaren fırçalamaya başlanmalı. Aileler de bu konularda, çocuk kendi el becerisini kazanana kadar kendileri fırçalamalı. Bu süreçte de çocuğa örnek olacak hareketlerle fırçalamayı önem göstermeli. Diş macunu seçimi konusunda da çocuklarda özellikle yaşına uygun olarak 1000 PPM florürle kullanılabilir. Bu konuda tekrardan profesyonel destek alınabilir. Burada önemli olan konu, fırçaya ne kadar macun sürüldüğü. Dikkat etmemiz gereken bir diğer konu ise fırçalamanın, çocuk yaparken yutmaması. Keza aynı şekilde veli kontrolünde yapılması önem arz etmekte. Kariogenik gıdalar, yani paketli gıdaların birçoğunda şeker gibi ya da bunun gibi cips gibi asitli yiyecekler çocukların dişlerinin çürümesini önemli miktarda arttırıyor. Burada kullanım süresi ve aynı zamanda sıklığı da büyük önem arz etmekte. Çocuklar bunları tüketecekse de tek bir seferde tüketip ardından dişler fırçalanmalı. Paketli gıdalardan uzak durmak gerekiyor. Daha çok doğal gıdalar, eğer şeker tüketilecekse doğal şekerler, meyvelerden gidilebilir. Bu sayede diş sağlığı uzunca bir süre korunabilir. Koruyucu uygulamalarda bu konuda profesyonel bir destek alınmalı. Özellikle bazı durumlarda dişlerde çürümeye meyilli alanlar olabiliyor. Bu gibi durumlarda fissür örtücülerden faydalanabiliyoruz. Bunun dışında florür uygulamaları da gerekebilir ama bu konuda kesinlikle yapılması gereken profesyonel bir destek almak. Burada 3 tavsiye verecek olursam, öncelikle aileler fırçalamaya çok fazla önem göstermeli, çünkü bu bir alışkanlık haline gelip bütün hayatı boyunca çocuklar bu fırçalamaya önem göstermeli. İkinci olarak, ailelerin güzel bir rol model olması lazım. Kendileri dişlerini fırçaladıklarında çocuklar da otomatik olarak onların arkasından gidecektir. Üçüncü olaraksa, tüketilen yiyecekler; paketli gıdalar, asitli içecekler. Bunlar çok erken çürümelere neden olabiliyor. Bunları daha az sıklıkla tüketmek onların ilerleyen hayatlarında çok daha sağlıklı dişlere sahip olmasına sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.