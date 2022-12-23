Çocuklarda hastalıklar arttı

Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Emine Kaygı Tartıcı, korona virüs sürecinin ardından maskelerin çıkarılması ve mesafe kurallarına uyulmamasıyla beraber çocuklarda virüslere bağlı hastalıkların artış gösterdiğini kaydetti.

Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Emine Kaygı Tartıcı, “Son dönemde çocuk acil servisine ve polikliniklere hasta başvurumuz oldukça arttı. Bunun sebebi de son zamanlarda çok fazla virüsün yeniden ortama dağılmasıdır. Biz 2020 ve 2021 yıllarında izolasyon önlemlerine çok önem verdiğimiz için maske, mesafe ve hijyene dikkat ettiğimiz için bu virüsler çok fazla yayılamadı. Çocuklarımızda çok fazla hastalık görmedik. Ancak bu sene hem maskeyi hem de mesafeyi terk edip çocuklarda okullarda kalabalık ortamda bulununca mikroplar yeniden çok fazla hastalık yapmaya başladı. Çocuklar bize en sık düşmeyen ateş, geçmeyen uzun süre öksürük ve solunum sıkıntısına da sebep olan bronşit tablosuyla başvuruyorlar. Çocuklarımızın yüzde 90 gibi kısmı da evlerinde tedavi oluyorlar” dedi.

“Çocuklarda öksürük, ateş ve hapşırık gibi bir şikayet varsa okula gitmemesi lazım”

Ailelere uyarılarda bulunan Tartıcı, “Bizim bu enfeksiyonlardan korunmak için en çok dikkat etmemiz konu, kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durmak, Burada çocuklar için önemli olan okullar var. Özellikle ailelerden istediğimiz eğer çocuklarında öksürük, ateş ve hapşırık gibi bir şikayet varsa okula göndermemeleri lazım. Çocukların evde istirahat etmesi lazım ve şikayetleri de artıyorsa doktora başvurmaları gerekmektedir. Eğer veli çocuğunu okula göndermek zorundaysa da mümkünse maskeyle göndermelidir ki diğer çocuklara bulaşı engelleyebilelim. Hatta mümkünse son dönemde okullarda bütün çocukların maske takmasını öneririm” şeklinde konuştu.

Çocukların bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini kaydeden Uzman Doktor Emine Kaygı Tartıcı, “Çocuklarımızın bağışıklığını üst seviyede tutmamız gerekir. Bağışıklık içinde iyi bir uyku önemlidir. Çocukların günlük uyku düzeni olmalı ve belli saatlerde uyumalılar. İlkokul çocukları için günlük 9-10 saat, daha büyük çocuklar için günlük en az 8 saat uyumalarını öneriyoruz. Bunun dışında beslenmeleri çok önemli. Çocukları karbonhidrattan zengin yiyeceklerden korumalı, bunun yerine protein, vitamin ve mineralden zengin yiyeceklerle beslemeliyiz. Özellikle mevsim meyvelerini önemsiyorum. Nar ve kivi gibi hem c vitamini yüksek hem de antioksidanı olan yiyeceklerle beslemeliyiz. Bunların dışında yine geçmeyen öksürüklerde bitkilerden de faydalanabiliriz. 6 aydan büyük bebekler için ıhlamur çayları kullanılabilir. 1 yaştan sonra da baldan faydalanabiliriz. Şikayet geçmiyor ve artırıyorsa, 3 günden uzun süren ateş varsa, 1 haftadan uzun süren öksürük varsa mutlaka doktora başvurulmalıdır” ifadelerini kullandı.