Çocuklarda mahremiyet eğitimi: Rol model olmak daha etkili

Aileler, çocuklara rol model olarak mahremiyet eğitimini daha etkili bir şekilde verebilir. Uzmanlar, bu şekilde çocukların mahremiyet eğitimini daha sağlıklı aldığını belirtiyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Çocuk Gelişim Uzmanı Zeynep Büyükperdah, “Mahremiyet eğitimi kültürel olarak da yaşadığımız önemli bir konu. Mahremiyet eğitimi çocukların kişisel algılarına, benliklerin, kişisel sınırlarına ve kimlerin onlara nasıl yaklaşamayacağından bahsederler. Çocuklar ileriki hayatlarında bu konularda eğitim aldıklarında aileler destekçi tavırla yaklaştıklarında ileride de zorbalayan kişiler ya da zorbalığa uğrayan kişilerden olmama ihtimalleri daha yüksek oluyor. O yüzden diyoruz ki çocuklarınıza doğdukları andan itibaren sınırlarına saygı duyarak, mahremiyet duygularını gözeterek onların erişkinliğe ulaşmasına destek olmalısınız. Çocuğunuz doğduğu andan itibaren birçok şeyi ailenin rol modelliği ile öğrenir. Soyut kavramları 7-9 yaşları arasında yerleşir. Çocuk üzerini değişirken ya da oyuncakları ile oynarken kapıyı tıklayarak odaya girdiğinizde o da sizin için aynı şeyi yapacaktır. Veya bir başkasının eşyasına dokunup dokunmamakla ilgili doğrusunu anlatmak kıymetlidir ama bazı yaş ve gelişim dönemlerine baktığımızda bunun yerine çocuklara rol model olmanın daha etkili sonuçlar sergilediğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.