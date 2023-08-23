Çocuklardan Başkan Amca'ya sevgi seli

Unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarının yaşatıldığı etkinliğe katılan Başkan Çolakbayrakdar, çocuklarla hem eğlendi hem de nostalji yaşadı. Çocuklar ise Başkan Çolakbayrakdar'a sarılarak, duydukları sevgiyi yansıttı. Çocuklarla birlikte oyunlar oynayan Başkan Çolakbayrakdar, 'Etkinliklerimizle çocuklarla beraber herkesin yüzü gülüyor' dedi.

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  • 23.08.2023 12:21
  • Güncelleme: 23.08.2023 12:55
Çocuklardan Başkan Amca'ya sevgi seli
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarının yaşatıldığı etkinliğe katılan Başkan Çolakbayrakdar, çocuklarla hem eğlendi hem de nostalji yaşadı. Çocuklar ise Başkan Çolakbayrakdar’a sarılarak, duydukları sevgiyi yansıttı. Çocuklarla birlikte oyunlar oynayan Başkan Çolakbayrakdar, “Etkinliklerimizle çocuklarla beraber herkesin yüzü gülüyor” dedi.

Her hafta farklı mahallelerde gerçekleştirilen Kocasinan Sokak Oyunları Şenliğinin bu sefer ki durağı Osmangazi Mahallesi oldu. Etkinliğe katılan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çocukların sevgi gösteriyle karşılandı. ‘Sizleri çok seviyorum’ diyen Başkan Çolakbayrakdar’a sarılarak sevgilerini yansıtan çocuklar, doyasıya eğlendi.

Kocasinan’da unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarını yaşattıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediye’mizin sokak oyunları ve etkinlikleri, çocuklarımızın yüzünü güldürüyor ama çocuklarla beraber herkesin yüzü gülüyor. Etkinliğe farklı mahallelerden gelen kardeşlerimiz var. Elimizden geldiğince her mahallede ve parklarda etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Kocasinan’ın dört bir yanına ulaşmaya gayret ediyoruz. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. Bizler, sizlerin daha huzurlu ve daha mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü çocuklarımız geleceğimizi emanet edeceğimiz güçlü bireylerdir. Bu etkinliklerimizi farklı mahallelerde devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, etkinlikte kendi eliyle vatandaşlara pilav ve tatlı ikram etmesiyle program sona erdi.

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İHA

Kayseri Gündem
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