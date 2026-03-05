Çocuklardan Oyun Terapisi Eğitimine Yoğun İlgi

Kocasinan Belediyesi Çocuk Kulübü'nde 2021 yılından itibaren sürdürülen ve Kayseri'de ilk ve tek olma özelliği taşıyan Oyun Terapisi Eğitimi, çocuklar ve aileleri tarafından yoğun ilgi görüyor. Randevu sistemiyle yürütülen eğitimlerde çocukların kendilerini güvenli bir ortamda ifade edebilmeleri ve duygularını sağlıklı şekilde ortaya koyabilmeleri hedefleniyor.

Psikolojik Danışman Eda Kır, Oyun Terapisi’nin Kayseri’deki belediyeler arasında ilk ve tek olan bir proje olduğunu belirterek ebeveynlerin çocukları için bu konuda yoğun bir şekilde destek almak istediklerini ve hizmetten faydalandıktan sonra başkalarına da tavsiyelerde bulunduklarını ifade etti.

Psikolojik Danışman Selenay Özbey ise çocuk dilinin oyun ve kelimelerle ifade bulduğunu vurgulayarak bu doğrultuda ilerleyip çocukların duygularını ve davranışlarını düzenleme sürecine yardımcı olduklarını söyledi.

Kocasinan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Kulübü’nde Psikolojik Danışman Eda Kır ve Psikolojik Danışman Selenay Özbey tarafından Mimarsinan Mahallesi’nde 3-11 yaş arası çocuklara yönelik Oyun Terapisi hizmeti verilmektedir. Ücretsiz olarak randevu sistemiyle hizmet veren ve her bir oyuncağın farklı anlam taşıdığı Oyun Terapisi Odası’nda çocukların kendilerini ifade etmeleri ve duygularını keşfetmeleri sağlanıyor. Oyun Terapisi hizmetinden faydalanmak isteyen 3-11 yaş arası çocukların ailelerinin 0 (352) 740 00 00 / 1109 dahili numarasından başvuru yapmaları yeterli olacağı belirtildi.

