Çocukların beden algısını korumayı amaçlayan yeni bir sosyal medya düzenlemesi hayata geçiriliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların beden algısını korumayı amaçlayan yeni bir sosyal medya düzenlemesinin hayata geçirileceğini duyurdu. Bakan Göktaş yayınlamış olduğu video ile ilgili, “Bugün sosyal medyada hepimiz kusursuz yüzler, bedenler ve hayatlar görüyoruz. Bu “kusursuzluk” algısı, çocuklarımızın psikolojik ve fiziksel gelişimlerini doğrudan etkiliyor; kendilerini yetersiz hissetmelerine, oldukları hâliyle kabul görmediklerini düşünmelerine yol açabiliyor. Oysa her çocuğumuz özeldir, olduğu gibi güzeldir. Onları çevrim içi platformların bu görünmeyen ama derin izler bırakan risklerinden korumak için yeni sosyal medya düzenlememizi hayata geçiriyoruz. Gelin, bu mücadelede çocuklarımızı yalnız bırakmayalım. Onların geleceği için hep birlikte hareket edelim” ifadelerini kullandı.

