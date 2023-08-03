Çocukların bisiklet özlemi Jandarmaya takıldı
Kayseri'de belediyeye ait bisikletleri yerinden sökmeye çalışan çocuklar jandarma ekiplerince yakalandı.
- 03.08.2023 16:54
- Güncelleme: 03.08.2023 16:58
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda jandarma ekipleri İldem D istasyonunda çocukların Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Kent İçi Ulaşım Bisikletlerini (KayBis) sökmeye çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Bisikletleri sökmeye çalışan çocuklar jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
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