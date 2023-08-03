Çocukların bisiklet özlemi Jandarmaya takıldı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda jandarma ekipleri İldem D istasyonunda çocukların Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Kent İçi Ulaşım Bisikletlerini (KayBis) sökmeye çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bisikletleri sökmeye çalışan çocuklar jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.