Çocukların dijital güvenliği için kritik adım: 15 yaş altına kısıtlama geliyor
Çocukların dijital ortamda daha güvenli şekilde yer almasını amaçlayan 'Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı'na ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Genelge kapsamında, çocukları internetin olumsuz etkilerinden korumaya yönelik yeni düzenlemeler hayata geçirilecek. Buna göre, ebeveyn onayı bulunsa dahi 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarında hesap açmalarına izin verilmeyecek, çocukların yalnızca yaş gruplarına uygun dijital oyun ve içeriklere erişebilmesi hedeflenecek.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen çocukları sosyal medyanın zararlı etkilerinden korumaya yönelik çalışmalarda sona gelindi. Sunumda, çocukların sosyal medya ve çevrim içi oyun ortamlarında güvenliği ile mahremiyetinin korunması amacıyla kapsamlı bir yasal düzenlemenin kaçınılmaz hale geldiği vurgulandı. Öneriler arasında en dikkat çeken başlık yaş sınırı oldu. Buna göre, sosyal medya platformlarına erişim yaşının 15 olarak belirlenmesi ve 15 yaş altındaki çocukların, ebeveyn izni olsa bile bu mecralara girememesi gerektiği belirtildi. Oyunlar için ise yaş yasağı yerine, yaşa uygun derecelendirme sistemiyle çocukların yalnızca kendi yaş grubuna uygun oyunlara erişebilmesi gerektiği ifade edildi.