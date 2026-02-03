Çocukların dijital güvenliği için kritik adım: 15 yaş altına kısıtlama geliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen çocukları sosyal medyanın zararlı etkilerinden korumaya yönelik çalışmalarda sona gelindi. Sunumda, çocukların sosyal medya ve çevrim içi oyun ortamlarında güvenliği ile mahremiyetinin korunması amacıyla kapsamlı bir yasal düzenlemenin kaçınılmaz hale geldiği vurgulandı. Öneriler arasında en dikkat çeken başlık yaş sınırı oldu. Buna göre, sosyal medya platformlarına erişim yaşının 15 olarak belirlenmesi ve 15 yaş altındaki çocukların, ebeveyn izni olsa bile bu mecralara girememesi gerektiği belirtildi. Oyunlar için ise yaş yasağı yerine, yaşa uygun derecelendirme sistemiyle çocukların yalnızca kendi yaş grubuna uygun oyunlara erişebilmesi gerektiği ifade edildi.