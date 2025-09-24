'Çocukların dövüş sporlarına başlaması için 4 ila 6 yaş aralığı uygun'

Kick Boks, Boks, Muay Thai Antrenörü Hüseyin Turan, erken yaşta dövüş sporlarına başlayan çocukların motorik ve fiziksel gelişimlerinin hızlandığını vurgulayan Turan, bu yaşlarda yapılan antrenmanların, çocukların öz güvenlerini artırdığını ve genel yaşam becerilerine olumlu katkı sağladığını söyledi. Turan: “Çocukların dövüş sporuna başlaması için ideal yaş 4 ila 6 yaş aralığıdır. Motorik becerileri daha iyi oturduğu için daha beni daha iyi anlıyorlar. Daha iyi antrenman yapabiliyorlar. Dövüş sporları çocuklara hem motorik hem de aynı zamanda fiziksel gelişimine katkı sağladığı için erken yaşta başladıklarında daha iyi, daha güzel yerlere geldiği kanıtlanmıştır. Çocuklar spora erken başladığı zaman hem zaten öz güvenleri artmış oluyor. Okulda olsun, genel hayatlarında olsun, öz güvenleri yüksek bir halde oluyor. Genel tüm hayatlarında yeterince başarılı ve disiplinli hareket ediyorlar. Bu da hepsinin gelişimini doğru sağlıyor. Çocuklarda antrenmanlarda, antrenmandan sıkılmaması için aynı zamanda biraz oyun tarzı oynatarak antrenman öğretiyoruz. Hem yanı sıra bunun sporu tanıyorlar, sporu seviyorlar, hem de aynı zamanda sanki bu oyunmuş gibi spora yanaşıyorlar ve seviyorlar. Genelde aileler bu spora biraz ilk başta uzak bakıyor ama sonra devamında çocukların kendilerinin hayatlarındaki değişimi fark ettiklerinde daha çok göndermek istiyorlar, daha çok seviyorlar. Yani aslında her aile biraz "çocuğuma bir şey olur mu?" diye korkarken devamında severek gönderiyorlar” ifadelerini kullandı.

Antrenör Turan, bu sporun yalnızca erkekler tarafından değil her yaş grubundan kadın ve çocukların da tercih ettiğini belirterek: “Şimdi günümüzde biraz daha eskiye nazaran, eskiden sadece mesela yaşı büyük erkekler bu sporu yapmak isterken şimdi günümüzde kadınlar daha çok yönelebiliyor ve aynı zamanda bilinçli aileler çocuklarını gönderdiği için çocuklar olsun, kadınlar olsun bu spora daha çok yöneliyor ve çok daha verimli, başarılı bir hale geliyorlar. Günümüz zamanında artık sadece erkeklerin değil, kadınların da daha çok rağbet gösterip kendilerine güzel şeyler katıp öz güvenlerini de artırdığı bir spor dalına dönüştü. Bu sporu yapmak isteyen herkes bu spora sanki bir erkek sporu değil de, herkesin yapabileceği bir spor düşüncesiyle özgürce gelip yapabilir" şeklinde konuştu.