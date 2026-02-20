Çocukların neşesi, Ramazan'ın bereketiyle buluştu

Salonu dolduran çocukların heyecanı ve yüzlerindeki tebessüm, Ramazan akşamına ayrı bir anlam kattı.

“RAMAZAN’I ÇOCUKLARIMIZIN NEŞESİYLE TAÇLANDIRIYORUZ”

Programın açılışında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili çocuklar, değerli veliler; Ramazan ayınız mübarek olsun. Bu güzel salonu ve fuaye alanını bizlere tahsis eden üniversite yetkililerimize teşekkür ediyorum. Ramazan kış aylarına denk geldiği için kapalı bir mekâna ihtiyacımız vardı, sağ olsunlar yardımcı oldular. Her hafta cuma, cumartesi ve pazar günleri sizlerle burada buluşacağız.”

Kayseri Devlet Tiyatrosu’nun son iki yıldır sahnelediği nitelikli eserlerle dikkat çektiğini vurgulayan Başkan Yalçın, tiyatronun çocukların gelişimindeki rolüne de değindi:

“Sevgili çocuklar, tatilde karne armağanı, Ramazan’da Ramazan armağanı diyerek sizlerle bir araya geliyoruz. Bu tür etkinlikler kelime haznenizi geliştirir, özgüveninizi artırır. Daha olgun ve dolgun konuşursunuz, yetkinliğiniz artar. Okulun yanında bu faaliyetler sizleri hayata hazırlamada çok anlamlı. İyi eğlenceler diliyor, gözünüzden ve gönlünüzden öpüyorum.”

SAHNEDE KAHKAHA TUFANI

Başkan Yalçın’ın konuşmasının ardından sahnelenen “Gölgenin Canı”, çocukların meraklı bakışları arasında başladı. Müzikal bir eğlence atmosferinde geçen oyunda Hacivat ile Karagöz, gölgelerin ardından sahneye çıkarak başlarından geçen olayları mizahi bir dille anlattı.

Kahkahaların eksik olmadığı gösteri, Ramazan akşamına kültürle yoğrulmuş sıcak bir hatıra bıraktı.

SANATA TEŞEKKÜR, EMEĞE ÇİÇEK

Programın sonunda Başkan Yalçın, Kayseri Devlet Tiyatrosu Müdürü Betül Gökçe’ye teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Gökçe ise, “Kadrom adına çok teşekkür ediyorum. Talas’ta sizlerle olmak bizim için çok keyifli. Bu güzel günde burada sahne aldığımız için size teşekkür ediyoruz başkanım.” sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

Talas Belediyesinin Ramazan boyunca devam edecek kültür ve sanat etkinlikleriyle, ilçe sakinlerini her hafta sonu aynı coşku etrafında buluşturması bekleniyor.