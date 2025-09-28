Çocukların psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğu hangi davranışlardan anlaşılır?

Çocukların davranışları psikolojisini yansıtıyor. Aileler ve öğretmenler de bunu gözlemleyerek anlayabilir ve çocuğun psikolojik destek alması gerektiğini belirleyebilir. Çocukların ani öfke patlaması, içe kapanma yaşadığı durumlar ise belirti olabiliyor. Psikolog Nursima Uğurlu ise konuyla ilgili, ”Çocukların davranışları, psikolojilerini yansıtır. Çocuğun belli bir dönemi olabiliyor ve bu süreçte içe kapanmalar ya da ani öfke patlamaları yaşayabiliyor, aynı şekilde duygularını farklı biçimlerde dışa vurabiliyor. Davranışları normalinden daha yoğun hale gelebiliyor. Bu tarz durumlarda aileler şu soruyu sorabilir: Çocuğumu daha depresif mi görüyorum yoksa uyuşuk ve yorgun mu görüyorum? Hareket ve davranışlarına göre kendilerine sorular yönelterek ve gözlem yaparak profesyonel bir desteğe ihtiyaç olup olmadığını anlayabilirler” şeklinde konuştu.