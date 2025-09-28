  • Haberler
  • Gündem
  • Çocukların psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğu hangi davranışlardan anlaşılır?

Çocukların psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğu hangi davranışlardan anlaşılır?

Çocuklar, yetişkinlere göre psikolojik açıdan daha hassas olabiliyor. Davranışları ise psikolojisini yansıtıyor. Çocukların psikolojik destek alması gerektiğini aileler ya da öğretmenlerinin gözlemleyerek öğrenebileceğini söyleyen Psikolojik Nursima Uğurlu, 'Çocuğun belli bir dönemi olabiliyor ve bu süreçte içe kapanmalar ya da ani öfke patlamaları yaşayabiliyor, aynı şekilde duygularını farklı biçimlerde dışa vurabiliyor. Davranışları normalinden daha yoğun hale gelebiliyor. Bu tarz durumlarda aileler şu soruyu sorabilir: Çocuğumu daha depresif mi görüyorum yoksa uyuşuk ve yorgun mu görüyorum?' dedi.

Çocukların psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğu hangi davranışlardan anlaşılır?

Çocukların davranışları psikolojisini yansıtıyor. Aileler ve öğretmenler de bunu gözlemleyerek anlayabilir ve çocuğun psikolojik destek alması gerektiğini belirleyebilir. Çocukların ani öfke patlaması, içe kapanma yaşadığı durumlar ise belirti olabiliyor. Psikolog Nursima Uğurlu ise konuyla ilgili, ”Çocukların davranışları, psikolojilerini yansıtır. Çocuğun belli bir dönemi olabiliyor ve bu süreçte içe kapanmalar ya da ani öfke patlamaları yaşayabiliyor, aynı şekilde duygularını farklı biçimlerde dışa vurabiliyor. Davranışları normalinden daha yoğun hale gelebiliyor. Bu tarz durumlarda aileler şu soruyu sorabilir: Çocuğumu daha depresif mi görüyorum yoksa uyuşuk ve yorgun mu görüyorum? Hareket ve davranışlarına göre kendilerine sorular yönelterek ve gözlem yaparak profesyonel bir desteğe ihtiyaç olup olmadığını anlayabilirler” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

'TÜVTÜRK'ün Kredi kartlarından aldığı komisyon ücreti hukuka aykırıdır'
"TÜVTÜRK'ün Kredi kartlarından aldığı komisyon ücreti hukuka aykırıdır"
Otomobil içindeki kadın çocuklarının yanında darbedildi
Otomobil içindeki kadın çocuklarının yanında darbedildi
Filistin Dayanışması Vurgusu ile Unutulmaz Gece
Filistin Dayanışması Vurgusu ile Unutulmaz Gece
Mimar Sinan'ın Kayseri'ye kaç eser bıraktı?
Mimar Sinan’ın Kayseri’ye kaç eser bıraktı?
Kayserispor bugün Gençlerbirliği'ni ağırlayacak
Kayserispor bugün Gençlerbirliği’ni ağırlayacak
Akar, 'İhtiyaç duyulan malzeme ve personelin gerekli noktalara ulaştırılması için lojistik üs kurmaya çalışıyoruz'
Akar, "İhtiyaç duyulan malzeme ve personelin gerekli noktalara ulaştırılması için lojistik üs kurmaya çalışıyoruz"
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!