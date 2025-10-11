Çocukların savaş ve doğal afet haberlerine kolay erişebilmesi hakkında ne yapılabilir?

Son dönemde medyada ve sosyal platformlarda sıkça yer alan savaş, doğal afetler, büyük kazalar veya şiddet içerikli haberler ve görseller, artık çocukların da kolaylıkla erişebileceği bir hal aldı. Televizyon, internet, sosyal medya ve haber uygulamaları aracılığıyla bu tür içeriklere ulaşan çocuklar, çoğu zaman yaşlarına uygun olmayan görüntülere maruz kalabiliyor ve bu durum onların ruhsal ve duygusal gelişimini olumsuz etkileyebiliyor. Çocukların bu durumdan etkilenmemesi adına yapılması gerekenlerden bahseden Uzman Pedagog Hande Naziksoy, “Zaten yetişkinler için bile yönetilmesi zor olan bu durum, çocuklar için daha travmatik olabiliyor. Güven duyguları zedeleniyor, kaygıları artıyor ve bu durum ileride yetişkinliklerinde kaygı bozukluklarına yol açabiliyor. Tabii ki çocukları medyadan tamamen koruyamayız; mutlaka bir şekilde erişim sağlanıyor. Erişim olmasa bile arkadaş ortamında bu tür şeylere denk gelebiliyorlar. Böyle durumlarda ebeveynlerin çocuklarını mutlaka dinlemesi gerekiyor. Yani “Üzerini kapatma, yok öyle bir şey, sen yanlış duymuşsun” tarzında bir yaklaşım yerine, daha çok “Doğru söylüyorsun, böyle şeyler yaşandı ve sen de bunu duymuşsun. Peki bunu daha iyi yönetebilmek için neler yapabiliriz?” şeklinde yaklaşmak önemli. Örneğin, doğal afetlerde nasıl korunabileceklerini, yangın olduğunda ne yapmaları gerektiğini veya biri onları rahatsız ettiğinde nasıl hareket edebileceklerini konuşmak, çocuğun güven algısını artırır ve aileyle her şeyi paylaşabileceğini hissetmesini sağlar” ifadelerini kullandı.