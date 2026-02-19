Çocukların torpil eğlencesine adli işlem
Kayseri'de eğlence olsun diye camiye torpil atan M.T. (15) isimli suça sürüklenen çocuk yakalandı, ailesi hakkında da gerekli adli ve idari işlemler yapıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince Ziyagökalp Mahallesi Abdulkadir Geylani Camii'ne bir çocuğun torpil atması ile ilgili yürütülen çalışmalar ve araştırmalar neticesinde; Bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen M.T. (15) isimli suça sürüklenen çocuk yakalandı. M.T. ve ailesi hakkında gerekli adli ve idari işlemler yapıldı.